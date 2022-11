Většina oslovených si pochvaluje především cenu, která se podle informacích od organizátorů neměnila asi pět let. Za dvě hodiny bruslení dospělí zaplatí 50 korun, děti nad šest let pouhých 40 korun a děti do šesti let mají vstup zdarma.

Veřejné bruslení je možné navštívit ve všední dny od 10 do 11.30 hodin. V sobotu od 15 do 17 hodin a v neděli od 13 do 15 hodin.