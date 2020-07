/FOTOGALERIE/ Město Liběchov si letos připomíná výročí významného sochaře 19. století, od jehož narození uplynulo 200 let a 150 let od jeho úmrtí. Projekt 2020 – rok Václava Levého zahájilo sochařské sympozium, které probíhalo tři týdny, během nichž tvořilo šest sochařů díla z pískovce na počest jednoho z nejvýraznějších českých sochařů.

Sochařské sympozium v Liběchově na počest sochaře Václava Levého trvalo tři týdny. | Foto: Marta Dušková

Slavnostní zakončení sochařského sympozia se uskutečnilo v neděli 28. června a úvodní slovo přednesl senátor Jiří Vosecký. Celou akcí provázela starostka Liběchova Jaroslava Zralíková. „Sochařské sympozium jsme připravovali více méně tři roky za přispění sochaře Bartoloměje Štěrby, který vytvořil i kopii Adama a Evy, která je v Muzeu Václava Levého v Kožlanech. Nápad na sympozium přišel v roce 2016, kdy jsme slavili 700 let od první zmínky o městě Liběchov a v této době jsme nechali restaurovat dvě sochy Václava Levého. Právě tehdy přišel současně můj nápad a nápad pana Štěrby, že by bylo hezké uspořádat k výročí tohoto opomíjeného sochaře sympozium. A tak to vlastně začalo,“ popsala.