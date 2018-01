KRÁTCE: Chovatelé vystaví domácí zvířata

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Výstava domácích zvířat

Kralupy nad Vltavou - Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kralupech nad Vltavou chystá tradiční výstavu drobného zvířectva. Ta se uskuteční ve dnech 10. - 11. února 2018 v areálu "Dřevák" v Lobečku (sobota 8 -17, neděle 8 - 13 hodin). Lákadlem se jistě stane expozice okrasného ptactva a morčat.

Diskotéka v pohádkových maskách

Štětí - Oblíbené Sváťovo loutkové divadlo s pohádkou a soutěží o nejhezčí masku zavítá v neděli 28. ledna do zdejšího Kulturního střediska. Kromě divadelního představení se od 15 hodin sál rozezní veselými písničkami a tanečním rejem pohádkových masek a spoustou písniček.

Zimní příhody včelích medvídků

Brandýs nad Labem - Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? Proč je podzim tak sladký? Kde spí v zimě pavouk? Co dělají Čmeláčci o Vánocích? Kdo je to bílé strašidlo s pometlem? Čí jsou stopy ve sněhu? To vše se děti mohou dozvědět na divadelním pohádkovém představení dnes od 15 hodin v prostorách brandýského kina.

Diváky čeká alegorické sci-fi

Mělník - V neděli 28. ledna se v mělnické kavárně Želví doupě uskuteční další promítání s přednáškou. Tentokrát se zabrousí do sovětské kinematografie sedmdesátých let v podobě snímku Andreje Tarkovského „Stalker“. Jedná se o alegorické sci-fi, stejně jako jeho předcházející drama „Soláris“. Příběh sleduje tři muže - Profesora, Spisovatele a Stalkera, kteří cestují napříč záhadným a zakázaným územím ruské divočiny zvaným Zóna. Říká se, že se v Zóně nachází bunkr, v němž je kouzelná místnost, která dokáže splnit každé přání. Jak skončí jejich putování, to se dozvědí diváci od 18.30 hodin a jistě to bude zajímavý zážitek.