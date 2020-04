Rozšíření úředních hodin na základě ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR hlásí kontaktní místo veřejné správy Czech Point v Kojetické ulici v Neratovicích. Otevřeno bude po Velikonocích pro veřejnost vždy v pondělí a ve středu od 8.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Sběrný dvůr otevřel s jasnými pravidly

Sběrný dvůr v Kralupech nad Vltavou otevřel své brány ve čtvrtek 9. dubna a bude v provozu sedm dní v týdnu včetně svátků. Ve všední dny to bude od 9 do 14.30 hodin a o víkendu od 9 do 17 hodin s polední pauzou od 10.30 do 11 hodin. Vstup je nadále s omezením pro maximálně dvě osoby s rouškou a vlastním nářadím.