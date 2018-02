KRÁTCE: Domácnosti navštíví tazatelé statistického úřadu

Mělnicko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Tanečníci se zapisují

Neratovice - Společenský dům Neratovice a Taneční škola manželů Vojtěchových oznamují, že ve vstupní hale městského kina Společenského domu se uskuteční zápis do tanečních kurzů na následující rok. Zápis bude probíhat ve dvou termínech v úterý 13. února a 14. února od 17 do 19 hodin.

Záhumenky se už hlásí

Vysoká Libeň - Družstvo vlastníků Libeň-Vtelno oznamuje, že nyní se začínají nahlašovat záhumenky na letošní kalendářní rok. Termíny nahlášení jsou stanoveny na pondělí 12. Února a úterý 13. února vždy v čase od devíti do jedenácti hodin a od 12.30 do 14.30 hodin. Záhumenky se budou nahlašovat v kanceláři Družstva vlastníků Libeň Vtelno.

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek startuje

Mělník - Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek se uskuteční v Domě dětí a mládeže Mělník v pátek 9. února. Sálem se rozezní písně soutěžících, kteří postoupili do krajského kola a ty nejúspěšnější se následně zúčastní celostátního kola, které se bude konat přímo v Karlových Varech.

Exponáty vyzývají k dotyku

Roztoky - Už jen do neděle 11. února bude probíhat ve výstavních prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy úspěšná živá expozice divadelních, loutkových a výtvarných mistrů Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel. Tu během jejího trvání zhlédly tisíce návštěvníků napříč generacemi. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky, kostýmy, skicy, fotografie a divadelní dekorace, které vznikly pro slavná představení. Navíc zde neplatí obvyklé „na nic nesahat“, právě naopak. Každý může sám přijít na to, jak výtvarné objekty fungují a nechat se lákat interaktivními prvky.

Naše byty navštíví tazatelé statistického úřadu

Mělník - Naše domácnosti se chystají navštívit speciálně vyškolení tazatelé Českého statistického úřadu. Ti se od úterý 6. února až do 27. května 2018 budou zajímat o životní podmínky v našich domovech. Do šetření jsou zahrnuty všichni, co mají v bytě trvalé bydliště. Smyslem zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiálové chudoby.

Zastupitelé schválili dotace pro mělnické sportovce

Mělník - Zastupitelé města Mělník schválili v rozpočtu na rok 2018 dotaci na sport ve výši šest a půl milionu korun. Z toho jsou vyčleněny v tuto chvíli dva miliony na opravy a investice. Pro rok 2018 došlo k několika změnám v systému financování sportu a byla navýšena tzv. paušální částka pro dotace určené pro mládež, respektive trenéry. U dotací pro mládež činí částka až dva tisíce korun na jednoho člena klubu a na činnost trenérů připadá čtyři tisíce korun. Dále byla schválena nová kategorie podpory dotace za výkonnost určená sportovcům či týmům nad 18 let.

Na radnici byla zřízena WIFI

Neratovice - Od nynějška je možné využívat bezdrátové připojení k internetu - WIFI v budově neratovického Městského úřadu v Kojetické ulici. Přihlašovací údaje získají návštěvníci radnice u vstupu do budovy. Bezplatná služba je určena uživatelům na dobu nejvýše tří hodin. Podobné zařízení bude sloužit v budoucnu široké veřejnosti i v sousední budově úřadu na náměstí Republiky.

V městské památkové zóně se bude opravovat

Mělník - Rada Fondu regenerace Městské památkové zóny Mělník vyhlásila první kolo pro podávání žádostí o přidělení příspěvků na stavební obnovu nemovitostí včetně případného restaurování na domech, objektech či lokalitách nacházejících se v Městské památkové zóně Mělník. Ty je možné podávat na příslušných formulářích od pondělí 19. února do 29. 3. 2018. prostřednictvím e-mailu m.fosumova@melnik.cz či v kanceláři č. 218 v budově MÚ č.p. 51. Rada rozhodne o rozdělení částky 700 000 korun.

Kraj rozdělí kotlíkové dotace

Střední Čechy - Až do 29. června mohou občané žádat o poskytnutí kotlíkové dotace na výměnu tepelných zdrojů ve svých rodinných domech. Středočeský kraj jich přitom od října loňského roku, kdy začal žádosti přijímat, zaregistroval do pátku 2. února 4 439 ve výši 475,9 milionu korun. Kraj čerstvě schválil dotaci prvním 400 žadatelům, jimž přispěje na zbrusu nová zařízení částkou 42, 8 milionu korun. Při průměrné ceně nového tepelného zařízení 107,6 tisíc korun by na dotaci mohlo dosáhnout ještě až 244 žadatelů, neboť v dotačním programu zbývá zhruba 26,3 milionů korun.

Do výtvarné soutěže se zapojí i děti z regionu

Mělnicko - Se zajímavou výzvou přichází Středočeský kraj a Galerie středočeského kraje, které vypsaly soutěž. „Představ si sám sebe, žiješ o sto let dříve,“ píše se v jejím zadání. Do soutěže se mohou zapojit děti ve dvou kategoriích. Jedna je určena pro druhý stupeň základních škol, druhá pro základní umělecké školy. Organizátorům lze zasílat originály plošných prací, ale také fotografie nebo videa v délce maximálně tři minuty. V každé kategorii budou vyhlášeny tři vítězné práce z každé výtvarné oblasti. Zájemci o účast mohou zasílat svoje díla nejpozději do 15. května. Vyhodnocení soutěže proběhne 22. května.