KRÁTCE: Mělník čeká další burza práce

Střední Čechy – Šestadvacet inteligentních ukazatelů rychlosti na silnicích II. i III. tříd a 12 úsekových detektorů rychlosti, jež s výjimkou jediného (konkrétně v Nové Rabyni) mají být instalovány na frekventovanějších komunikacích II. tříd. To jsou nově chystané technické vychytávky takzvaného aktivního monitoringu, které by měly přispět k posílení bezpečnosti provozu na „nehodových úsecích“ – a to jak ve městech či obcích, tak mimo ně.