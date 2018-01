KRÁTCE: Na otázky odpoví zástupce starosty Milan Schweigstill

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Mělnická radnice. Foto: Ilustrační foto: Archiv Deníku

Na otázky odpoví zástupce starosty Milan Schweigstill

Mělník - Plánované setkání 1. místostarosty Milana Schweigstilla s občany, které zajímá oprava mostu Josefa Straky, se uskuteční v pondělí 22. ledna od 19 hodin v Masarykově kulturním domě. Politik bude odpovídat na všetečné otázky účastníků. Ti by se tak měli dozvědět i to, zda bylo nutné most zcela uzavřít, nebo jak město vyřeší náhradní dopravu přes řeku.

V Želvím doupěti nabídnou staré irské příběhy

Mělník - Za okny je tma, chladný vítr si pohrává se sněhovými vločkami. Vzduch voní zimou. Nad hřejivým světlem však nezvítězí. S hrnkem teplého čaje či čokolády a kapkou dobré whisky v rukou hlouček postav napjatě poslouchá sytý hlas muže, vyprávějícího o osudech pradávných hrdinů. Taková atmosféra nastane v mělnické kavárně tento pátek 19. ledna od 19 hodin. V podání Jiřího Pobudy a za zvuků harfy Kateřiny Lorencové zaznějí příběhy Fianského cyklu i výběr z moderní irské prózy, nově přeložené a vydané v knize „Muž, který vybouchl.“

S lampiony zavzpomínají na oběti holocaustu

Neratovice - Městská knihovna připravila pro děti na pátek 26. ledna zajímavé putování po 16 pamětních kamenech tragicky zesnulých obětí holocaustu, které jsou umístěny na jejich domech, v nichž naposledy žili. Smysluplná akce se přitom letos koná již podruhé. Sraz účastníků je před knihovnou v 17 hodin. S sebou lampiony, lucerničky nebo jiná světýlka.

Justin Lavash se vrací

Mělník - Po skvělém vystoupení slovenské kapely ZVA 12 28 zavítá do Staré mydlárny další stálý host. Tím je výjimečný anglický kytarista, zpěvák a skladatel Justin Lavash. Na hudební scéně se pohybuje již více než čtvrt století a před lety se usadil v Praze. Doprovázel například Moniku Načevu, Lenku Dusilovou nebo Vladimíra Mertu. V pátek 19. ledna v obvyklou dobu od 21 hodin se v klubu naskýtá příležitost si opět poslechnout koncert tohoto fenomenálního muzikanta.

Lednový underground se koná už příští víkend

Kralupy - Po třech letech se v sobotu 27. ledna v kulturním domě Vltava rozezvučí pestré tóny a melodie. Již počtrnácté bude totiž patřit benefičnímu festivalu „Lednový underground.“ Od 16 hodin se návštěvníci mohou těšit na kapelu Zrní, zahraje Ivan Hlas Trio i Original Vintage Orchestra. Představí se také mělničtí The Oxx a nejmladší posluchače jistě potěší skupina Pískomil se vrací. V pestrém programu zaznějí židovské melodie v podání Trombeniku a reggae poděbradské kapely Flay Flat.

Středoškoláci volili prezidenta

Mělnicko - Včera poprvé studenti středních škol rozhodovali o hlavě státu. Do druhého kola Studentských prezidentských voleb, jejichž výsledky budou známy už dnes odpoledne, se zapojilo 337 škol po celé republice. Hlasovalo se i v Gymnáziu Jana Palacha Mělník, ve Dvořákově gymnáziu a ve Střední odborné škole ekonomické v Kralupech nad Vltavou a v Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích. V prvním kole, které se konalo na přihlášených školách už vloni, u středoškoláků jasně vyhrál Jiří Drahoš. Zda u nich zvítězí i tentokrát není ale zatím jasné. Výsledky studentských voleb vyhodnotí nezávislá výzkumná agentura Kantar Millward Brown. Do prvního kola Studentských prezidentských voleb se 12. a 13. prosince 2017 zapojilo 397 středních škol z celé republiky.

Kluziště je otevřeno každý den

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem se od soboty 23. prosince opět bruslí. Veřejné prozatímní brusliště lze využívat až do soboty 10. března 2018. Ledová plocha je ve všední dny určena školní mládeži od 8 do 14 hodin a poté až do 20. hodiny široké veřejnosti. O víkendech je zprovozněno od osmé do dvacáté hodiny. Pro bruslaře je zajištěno občerstvení.

V knihovně se bude cvičit pes

Neratovice - S další zajímavou akcí přichází i v tomto roce neratovická knihovna. Burza nápadů bude tentokrát patřit canisterapii. Dnes v 16 hodin zde svoje umění předvede známá cvičitelka Jana Drvotová. Přijde i se svým psem přiblíží návštěvníkům výcvik a práci asistenčních, vodicích a terapeutických psů. Zájemci se mohou naučit jak rozpoznat signály, které psi vysílají a jak správně reagovat při setkání s nimi. Místa je ale nutné si předem rezervovat buď na webových stránkách knihovny, nebo na telefonu 315 682 307.