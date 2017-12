KRÁTCE: Nové lezecké stěny potěší velké i malé sportovce

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Nové lezecké stěny potěší velké i malé sportovce

Kralupy nad Labem - Sportovní hala V Luhu od listopadu nabízí milovníkům lezení zbrusu novou lezeckou stěnu. Deset metrů vysoká stěna vyšla na 689 466 korun. Výstavby se ujala jablonecká firma Makak Climbing, s.r.o. za cenu 622 936 Kč, rozdíl činí radou schválené vícepráce. „Stěna ve sportovní hale byla dokončena a předána do užívání společnosti Kralupská sportovní, členové kralupského horolezeckého oddílu si sami osadí jednotlivé úchyty,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic radnice. Na zhotovení lezecké stěny finančními dary ve výši 700 000 korun přispěli sponzoři. Na své si přijdou i nejmenší sportovci a to díky originálnímu lezeckému prvku v blízkosti altánu na Hostibejku. Tvoří ho sestava tří hranatých tvarů a zájemci ji naleznou v blízkosti pískovcové skály. O bonus dětem od tří let se tak postaralo město Kralupy, které rozhodlo o vzniku tohoto neobvyklého sportoviště.

Běžci se chystají pokořit rokli

Mšeno - Letos již posedmé se uskuteční adventní sportovní akce Běh Boudeckou roklí, kterou pořádá místní T.J. Sokol. Závodníci se postaví na start v neděli 17. prosince v 10 hodin ve Vojtěchově na kraji lesa, kde rokle začíná. Běh je určen pro všechny, kdo mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu a chtějí netradičním, ale důstojným způsobem oslavit adventní čas. Každý, kdo běhá pro zábavu a nikoli jen pro výsledky ze závodů, donese vzorek napečeného cukroví a hlavně vlastní grog.