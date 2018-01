KRÁTCE: Peníze z koledy pomohou potřebným

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Michal Krestýn

Na ledě se dá zažít hodně dobré zábavy

Mělník – Týden hokeje, který se koná ve dnech 22. – 28. ledna, dává příležitost dětem ve věku 4 – 8 let vyzkoušet si lední hokej a přitom zažít spoustu zábavy. HC Junior Mělník připravil po mělnické děti i drobotinu z okolí akci na zdejším zimním stadionu v Klášterní ulici. Ta se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna od 16 hodin. Je určena všem dětem bez rozdílu dovednosti bruslení. Pokud nemají základní vybavení, jako jsou brusle, helma a rukavice, mohou si je vypůjčit na místě. Více na www.hcjuniormelnik.cz

Fotbalový klub z Mělníka do svých řad láká talenty

Mělník – FC Mělník hledá mladou krev a do svých řad láká malé fotbalisty. Sportovní areál Podolí nedaleko plaveckého bazénu jim nabízí dobře vybavené zázemí. Pokud mají rodiče začínajících fotbalistů a fotbalistek zájem přivést svoje ratolesti do nového sportovního kolektivu, stačí kontaktovat fotbalový klub www.fcmelnik.cz.

Co by můj syn měl vědět o světě…

Mělník - První letošní akční scénické čtení z cyklu LiStOVáNí bude tentokrát patřit severské literatuře. Fredrik Backman pochází ze Stockholmu, pravidelně píše sloupky do místního tisku a je i úspěšným blogerem. Jeho prvotina „Muž jménem Ove“ vydaná v roce 2012 se setkala s velkým zájmem a kniha vyšla ve více než třiceti zemích. Po tomto románu následovaly v rychlém sledu další tři knihy: „Vše, co můj syn potřebuje vědět o světě“, „Babička pozdravuje a omlouvá se“ a konečně nejnovější román „Tady byla Britt-Marie“. A právě druhou knížku, která vyšla již ve stejném roce jako jeho prvotina, představí mělnickým posluchačům herec Lukáš Hejlík. Zajímavostí na tomto setkání s knížkou je ta skutečnost, že poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec. Lukáš je nejenom stejně starý jako Fredrik Backman, ale má i stejně starého syna. Pořad se koná ve středu 24. ledna v hudebním sále Masarykova kulturního domu.

V kulturním domě se bude cvičit paměť

Mělník – Hudební sál Masarykova kulturního domu bude v pondělí 22. ledna patřit všem, kdo chtějí cvičit svou mysl. Otevřená lekce trénování paměti slibuje účastníkům hravou formu a dobrý pocit z vykonané práce pro zdraví. Certifikovaná lektorka Adriana Rode Kabele garantuje přátelskou atmosféru bez jakéhokoli hodnocení. Začíná se v 16. 15 hodin.

Peníze z koledy pomohou potřebným

Neratovice – Právě skončená Tříkrálové sbírka, která je určena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí vynesla 76 616 418 Kč, další 1 823 831 na ni lidé zaslali prostřednictvím DMS. Špatně si nevedla ani neratovická Farní charita, které se do kasiček koledníků podařilo vybrat hezkých 115 324 korun. Nejvyšší částku vykoledovali v Odolena Vodě (14 094 Kč). V samotných Neratovicích bylo vybráno 13 630 Kč a v Tuhani potom 13 239 korun. V nedalekém Kostelci nad Labem koledníci nashromáždili pěkných 6 207 Kč a v Mělníku 2 139 korun. Farní charita Neratovice z vykoledovaných peněz přispěje na pomoc potřebným v cizině, ale převážnou část využije k nákupu edukačních pomůcek pro denní stacionáře v Odolena Vodě a Obříství. Sbírka pomůže také uživatelům Domů s pečovatelkou službou, v nichž FCH provozuje pečovatelskou službu.

Za gulášem tentokrát do hasičárny

Mlékojedy - Je libo dobrý guláš na několik způsobů? Stačí zajít do mlékojedské hasičárny, která zcela nedávno prošla zásadní rekonstrukcí. Občanské sdružení Rotunda tady chystá již 7. ročník velmi oblíbeného klání ve vaření guláše „GULÁŠ OPEN 2028“. Do soutěže se může přihlásit každý správný kuchtík či kuchtička, a to v sobotu 27. ledna od 16 hodin. Hodinu nato vypukne degustace jídel a ve 20 hodin vyhlášení vítězů. Ti se mohou těšit na obligátní soudek, který se stane hlavní cenou. Po skončení se koná oslava s muzikou.