ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Vstup do budovy MěÚ bude probíhat za asistence městské policie po malých skupinkách návštěvníků. Každý návštěvník MěÚ bude muset mít na obličeji roušku nebo respirátor a dodržovat povinné dvoumetrové vzdálenostní odstupy mezi osobami,“ informoval tajemník městského úřadu Kamil Hainc. Nadále by ale lidé měli preferovat telefonickou nebo elektronickou komunikaci. Zároveň úřad obnovil rezervační systém. Lidé mohou nadále parkovat v centru města bezplatně, a to ještě alespoň do konce dubna. Podzemní garáže radnice jsou uzavřené.

Novinkou roku je divadelní abonmá

Po rekonstrukci pokladny a letního kina přichází Společenský dům Neratovice s další letošní novinkou a tou je divadelní abonmá. Kromě výhod jako jsou levnější vstupenky na představení nebo stálé místo v hledišti mají držitelé předplatného k dispozici další servis, jako je malé občerstvení nebo autogramiáda a posezení s účinkujícími umělci v kavárně Společenského domu. Abonmá je v nabídce Společenského domu úplnou novinkou a na výběr mají diváci z několika druhů.

V Infocentru je k dostání dezinfekce na ruce

Cestovní balení dezinfekčního gelu o obsahu 100 mililitrů nabízí Infocentrum na náměstí Republiky v Neratovicích. Sanitační gel pro osobní hygienu je vhodné aplikovat po návštěvě veřejných prostor, kde může dojít ke kontaminaci a znečištění především rukou. Infocentrum prodává originální balení dezinfekce za nákupní cenu.