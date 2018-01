KRÁTCE: Radnice rozdá přes dva a půl milionu v dotacích

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Radnice rozdá přes dva a půl milionu v dotacích

Neratovice - Zastupitelé na svém zasedání dne 13. prosince loňského roku vyhlásili dotační řízení města pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2018. Na sport hodlají prostřednictvím dotačních titulů rozdat 1 820 000 Kč, na kulturu a vzdělávání potom 700 000 korun a na sociální a zdravotní projekty uvolní 110 tisíc korun. Radnice při zpracování žádostí o poskytnutí dotací nabízí žadatelům pomoc. K individuálním konzultacím je možné přijít na odbor školství a vnějších vztahů ještě ve středu 17. ledna od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Žádosti se přijímají od 19. ledna do 9. února 2018 v podatelně MěÚ Neratovice. O poskytnutí dotace bude zastupiteli rozhodnuto do 30. 6. 2018.

Do křesla pro hosta usedne houslista

Brandýs nad Labem – Do legendárního Křesla pro hosta na zdejším zámku usedne dnes v 17 hodin známý český houslista Čeněk Pavlík. Ten bude odpovídat na zvídavé otázky Jana Králíka. Řeč bude nejenom o hudbě, ale také o životě úspěšného virtuosa i o jeho nové knize. Publikace bude na místě pokřtěna.

Šokující příběh velkého básníka

Mělník - Masarykův kulturní dům uvede představení, jež je určeno především pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky, avšak samozřejmě i pro veřejnost. Symbolický děj plný překvapení se odehrává v předpeklí pro narkomany, kde dva mladší básníci Paul Verlaine a Arthur Rimbaud posmrtně objeví své knihy hříchů. V nich čtou historii svých životů a hlavně vzpomínají na svého předchůdce a přítele Charlese Baudelaira. Tato hra je poučným vyprávěním o souvislostech životů prokletých básníků, kteří jsou zakladateli novodobé poezie. Hra je určena především pro studenty středních škol, jako průvodce uměním počátku 19. století a také varováním proti drogovým závislostem a jejich následkům. V hlavní roli se představí Jan Potměšil, a to ve čtvrtek 18. ledna od 10 hodin.

Přelidnění planety možná už nehrozí

Kralupy – Kino Vltava dnes od 20 hodin promítne sci–fi snímek amerického režiséra Alexandra Paynea, který natočil podle vlastního scénáře za přispění spoluautora Jima Taylora „Zmenšování“. Zajímavý 2D snímek diváky zavede do takzvané celulární miniaturizace, která si dovede poradit s přelidněním planety. V hlavních rolích se představí Matt Damon, Kristen Wiig a Hong Chau.

Blues zazní oblíbenou kavárnou

Mělník - Známý mělnický hudebník Tomáš Homuta je hlavním aktérem pořadu PIANO BLUES TIME, který se pravidelně koná každé úterý v poetické kavárně Pohodovej anděl ve Svatováclavské ulici. Zhruba tříhodinové vystoupení je vítaným zpestřením místní hudební scény a nalézá si po zásluze skalní publikum. Začíná se v 17 hodin. Vstup zdarma. Počet míst je omezen.

Za falešným indiánem do Multicentra

Horní Beřkovice – Legendární Limonádový Joe bude k vidění na zdejším pódiu. Chronicky známý příběh v netradičním pojetí členů Ochotnického divadelního spolku Mošna z Vraňan začne dnes v 19.30 hodin. Aktéři slibují mimo jiné plnoformátovou přestávku a jednoho falešného indiána v ceně produkce.

Za Dykovým krajem do muzea

Mělník – Malý sál Regionálního muzea Mělník připravil pro širokou veřejnost nevšední expozici Dykův kraj. Na historických pohlednicích představuje život a literární dílo významného zdejšího rodáka básníka, žurnalisty a politika Viktora Dyka. Ty návštěvníkům nastiňují bývalou a postupnou proměnu jeho rodného kraje. Vystaveny jsou však i předměty z básníkovy pozůstalosti včetně rukopisných konceptů, vybraná publikovaná autorova díla a korespondence s jeho ženou. Výstava je připravena ve spolupráci se sběratelem Milanem Honzíkem a potrvá až do 11. února 2018. Výstava se koná u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa a od skončení 1. světové války. Dyk patřil k hrstce domácích aktivistů, kteří věřili v existenci samostatného státu.

Do města se chystá známá zpěvačka

Odolena Voda – Restaurace Klub bude v sobotu 20. ledna patřit zpěvačce s nezaměnitelným hlasem Marcele Březinové. Ta se svému publiku představí ve svém recitálu. Hostem večera bude Vladimír Šunda a provázet jím bude Jiří Zbořil. Začíná se v 19.30 hodin.