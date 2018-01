KRÁTCE: S bolestmi zubů musí lidé z Neratovic do Prahy

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Svatby budou i v máji



Neratovice – Neratovická matrika vypsala termíny pro snoubence k uzavření manželství na místní radnici v první polovině letošního roku. Jsou tam dokonce dva květnové dny, navzdory pověrám. Žádost je potřeba podat nejméně měsíc před požadovaným termínem. Nejbližší možná data jsou proto 24. února, 9. a 24. března, 6. a 21. dubna, 4. a 19. května, 1., 9. nebo 22. června.

S bolestmi musí lidé z Neratovic do Prahy



Neratovice – Neratovice se nezapojily do mělnického projektu nově zřízené stomatologické pohotovosti. Rozhodli o tom zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Podle informací z radnice mohou místní lidé v případě akutní bolesti zubů navštívit bezplatnou pohotovost v pražské Spálené ulici nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici. Obrátí-li se na pohotovost v bývalé dětské nemocnici v mělnické Pražské ulici, musí počítat s úhradou ošetření.

Děti dostaly chobotničky



Neratovice – Kroužek ručních prací Klubíčko při Klubu důchodců věnoval výsledek své několikaměsíční práce neonatologickému oddělení neratovické nemocnice. Celkem devětadvacet háčkovaných chobotniček, které jsou vyrobeny z čisté bavlny, bylo zhotoveno na základě sponzorského daru Jozefa Hornáka.

Město mění výši poplatku



Veltrusy – Vedení města Veltrusy rozhodlo o navýšení poplatku za svoz popelnic s tím, že si místní mohou zvolit četnost jejich vyvážení. Na výběr je klasický týdenní svoz a nově i čtrnáctidenní. Pro každou verzi platí jiná barva nálepky na popelnici. Splatnost poplatku pro letošní rok je do konce března. Dospělí zaplatí ročně šest set korun, pro děti do čtyř let platí poloviční částka. Podnikatelé budou nově řešit likvidaci odpadu samostatně uzavřením smlouvy se svozovou firmou.