Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy, které se týkají koronaviru.

Ilustrační foto. | Foto: Ludmila Hrušková

Senioři dostanou roušky zdarma

Senioři jsou nejohroženější skupinou, co se týká onemocnění koronavirem. Proto Kralupy nad Vltavou přistoupily k řešení: pro kralupské seniory jsou připraveny roušky, které budou rozdávány nezplatně. „Výdej zabezpečí pečovatelská služba v rámci pravidelných nákupů. Zájemci o roušky se mohou hlásit na číslech 315 704 100 a 731 917 804,“ uvedlo vedení města. Občané by se měli vyvarovat pohybu venku, kromě cest do práce, domů a nezbytných nákupů. Často si myjte ruce.