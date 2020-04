Zápisy do prvních tříd se letos i přes kritiku uskuteční bez osobního pohovoru dětí s učiteli také v Mělníku, a to kvůli bezpečnostním omezením v rámci ochrany před koronavirovou infekcí.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Mělnické základní školy vyhlásily zápisy od 14. do 24. dubna 2020. Podle vyjádření MŠMT k nouzovému stavu by měly zápisy provést korespondenční formou. Školy tak přizpůsobily své požadavky a rodiče mají podklady vhodit do schránky příslušné školy, zaslat je poštou, přes datovou schránku nebo e-mailem s elektronickým podpisem a zcela výjimečně předat osobně.