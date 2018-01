KRÁTCE: Soutěž o nejlepší vlaštovku vypukne příští sobotu

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucej

Soutěž o nejlepší vlaštovku vypukne v sobotu

Mělník – V mělnickém Domě dětí a mládeže Na Polabí se v sobotu 20. ledna uskuteční další ročník soutěže papírových vlaštovek. Oblíbenou akci pořádá Modelklub Mělník ve spolupráci s DDM. Hodnotit se bude nejenom délka letu a dolet, ale cenu získá také nejhezčí vlaštovka. Děti se přitom naučí skládat další typy vlaštovek. Začíná se v 9 hodin.

Masopustní průvod vyrazí po vesnici

Máslovice – Masopustní veselí se chystá v sobotu 27. ledna v Máslovicích. Pořadatelé lákají na tradiční zabijačku, masové pochoutky i na méně obvyklé klání v pojídání jitrnic. Začne v 11.15 hodin. Komu by i to bylo málo, může na konec s maškarami vyrazit do zdejších uliček.

Výstava připomene významného rodáka

Mělník – V Malém sále Regionálního muzea Mělník proběhne výstava pod názvem „Dykův kraj na historických pohlednicích“, jež se koná v rámci oslav výročí 100 let od vzniku Československého státu a konce 1. světové války. Představí život a zejména literární dílo zdejšího významného rodáka básníka, žurnalisty a politika Viktora Dyka, který před „Velkou válkou“ patřil k hrstce domácích aktivistů věřících v možnost existence samostatného českého respektive československého státu. Prezentované historické pohlednice návštěvníkům nastíní bývalou podobu a postupnou proměnu Dykova rodného kraje. Vystaveny budou rovněž předměty z jeho pozůstalosti včetně rukopisných konceptů a korespondence jeho manželky. K vidění budou také některá z básníkových publikovaných děl. Expozice vznikla díky spolupráci muzea s Milanem Honzíkem - sběratelem melnicensií a bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 11. ledna v 17 hodin. Zhlédnout ji bude možné až do 11. února.

Město bude udělovat prestižní ocenění

Neratovice - Cena města Neratovice je každoročně udělována za mimořádné počiny ve všech oblastech společenského života města, jenž významně přispěly k jeho rozvoji a šíření dobrého jména, ale i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Od začátku ledna až do 28. února mohou občané i právnické subjekty po roční přestávce opět podávat návrhy kandidátů na toto prestižní ocenění. Cena však nemusí být udělena, nebude-li nalezen vhodný kandidát. Formulář je možné vyzvednout v podatelně MěÚ nebo si ho stáhnout z webových stránek radnice. Písemný návrh na ocenění musí obsahovat kromě jména a příjmení navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla, obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace. Písemné návrhy na ocenění přijímá podatelna Městského úřadu Neratovice, lze je však zasílat i poštou.

Staré pohlednice v informačním centru

Mělník – Oblíbená publikace „Mělník na starých pohlednicích II.“ bude v sobotu 13. ledna k dostání ve zdejším Turistickém informačním centru. Zájemci si ji navíc budou moci nechat podepsat od jejích autorů. Autogramiáda Martina Klihavce a Josefa Kárníka se uskuteční od 10 do 12. Hodin. Jejich podpis ale získá i čtenář, který si knihu přinese již z domova.

Čertovské čarování v mělnickém kulturním domě

Mělník - V rámci 46. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů Divadlo dětem se v Masarykově kulturním domě představí Divadelní soubor Právě začínáme z Horních Počernic. V neděli 14. ledna od 15 hodin uvede pohádku „Čertovské čarování“. Malí diváci zhlédnou veselý příběh o nespokojeném uhlíři a jeho smlouvě se lstivou čerticí, jenž je plný kouzel a hezkých písniček. Pro děti je tradičně připraven také doprovodný program včetně výtvarné soutěže.