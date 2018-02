KRÁTCE: Tradiční trhy v Ředhošti startují už tuto neděli

Mělnicko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Drahomír Stulír

Tradiční trhy v Ředhošti startují už tuto neděli

Ředhošť - Pravidelné nedělní trhy v Ředhošti, které mají tradici už několik desetiletí, zahajují organizátoři už tuto neděli. Znovu se mohou návštěvníci těšit na tradiční zabíjačkové hody. Ale už v sobotu budou na trzích od jedenácti do čtrnácti k dostání slepičky. Ovšem ti, kteří si je předem neobjednali, za ně zaplatí o něco více peněz a navíc jejich počet bude omezen.

Zazpívají Simonová a Zíma

Kly - Akci Setkání starších ročníků a pamětníků obce Kly pořádá občanské sdružení Původní Kly a Obec Kly. Setkání se uskuteční v neděli 4. března ve 13 hodin v Kulturním domě Kly. Program zahájí vystoupení dětí z Mateřské školy Záboří, dále bude následovat promítání krátkého filmu z historie obce a ukázka předení na kolovrátku. Účastníkům zazpívá duo Yveta Simonová a Josef Zíma a k poslechu a tanci hraje Petr Štamfest. Všichni účastníci obdrží upomínkový dárek.

Hlavní cenou je výlet

Kralupy - V kulturním domě Vltava se bude čarovat. Metropolitní divadlo tam přiveze představení Čarodějnický učeň. Na pohádku se mohou děti i rodiče těšit ve středu 28. února od 16.30 hodin. Pohádka je součástí razítkové soutěže Se sluníčkem za dobrodružstvím. Hlavní cenou pro vítěze je výlet.

Děti čeká pestrý karneval

Liblice - V liblickém kulturním domě se v sobotu od čtrnácti hodin budou prohánět děti v maskách. Dětský karneval bude moderovat Bohouš Karger. Pro malé návštěvníky jsou připraveny soutěže a pestrý program na celé odpoledne.

Keramiku si vyrobí v kurzu

Ledčice - Kurz keramiky pro rodiče i jejich děti pořádají v Ledčicích v kulturním centru U Cinků. Začíná se v keramické dílně v sobotu 10. března od deseti hodin dopoledne. Závazné přihlášky do kurzu přijímá zdejší obecní úřad nebo kulturní centrum.

Březen přinese amnestii

Neratovice - Březen je měsíc čtenářů, proto vyhlásila neratovická městská knihovna amnestii pro všechny dlužníky, zápis zdarma pro děti do dvanácti let, den otevřených dveří a další zajímavé akce. Březnový program knihovny zahájí v pondělí 5. března od 18 hodin přednáška Gastronomie Francie. Akce je spojena s ochutnávkou tradičních francouzských pochutin.

Přednáška radí s výchovou

Mělník - Výchova dětí v mladším školním věku od šesti do jedenácti let je téma přednášky, kterou pořádá pro rodiče Rodinné centrum Kašpárek v úterý 13. března od sedmnácti hodin. Přednáška je zaměřena na reálné uvažování dětí v tomto vývojovém období, na vstup do školy a s tím spojené nároky na samostatnost a odpovědnost, na motivaci dětí, prožívání jejich volného času či na vztahy. O výchově bude hovořit psycholožka Ilona Špaňhelová a večer je připravena i diskuze na dané téma. Na přednášku je nutné se přihlásit nejdéle do neděle 11. března.