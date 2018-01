KRÁTCE: Ve Všetatech se bude vzpomínat na Jana Palacha

Mělnicko - Přinášíme vám krátké zprávy z Mělnicka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Na Plovárně opět zazní country

Libčice nad Vltavou - Pravidelné setkání přátel country hudby, kterému vždy vévodí zdejší populární skupina Rumtorád se uskuteční od 19 hodin. Útulnou hospůdkou Na Plovárně zazní známé trampské písně profesionálně sladěné a čím dál více oblíbené této domácí kapely ve složení housle, tři kytary, banjo a basa., dokonale vytvoří iluzi trampského večera. Nebudou však chybět ani hosté, tentokrát skupina 3-K.

Kryštůfek a lesní bytosti v kulturním domě

Mělník - Divadlo Pruhované panenky uvede představení pro MŠ, žáky 1. stupně ZŠ a samozřejmě i veřejnost. A to v úterý 23. ledna od desáté hodiny dopoledne v Masarykově kulturním domě. Bude to hudebně výtvarná pohádka o malém chlapci Kryštůfkovi, který se ztratil v lese, svůj strach překoná a vydá se lesem, svou cestou… Představení je inspirované knihou Jaroslava Kalouska „Kryštůfek a lesní bytosti“ s ilustracemi Markéty Kotkové, která se na představení výtvarně podílela svými kresbami. Jedná se tak i o výtvarnou podívanou na principu látkových vitráží za doprovodu autorské hudby.

Klíček uvádí Sněhovou královnu

Stará Boleslav – Rodinný klub Klíček ve staroboleslavské ulici M. Švabinského na tuto neděli 21. ledna přichystal pro malé diváky známou pohádku Sněhová královna. Začíná se přesně v deset hodin. Počet míst je omezen. Pořadatelé doporučují si vzít s sebou přezůvky.

Gerenace zahraje mnoha generacím

Nebužely – Mladoboleslavská skupina Generace v čele s frontmanem Vladimírem Rejnartem dnes od 20 hodin zahraje na hasičském plese v Nebuželích. Repertoár skupiny, jejíž kořeny sahají až do září 1965, je velice rozmanitý. Hasičům a jejím hostům tak zahrají k tanci a poslechu sklady z různých žánrů, jako rock, pop, disco i country. Chybět však nebudou ani lidovky, které nesmějí chybět na žádném pořádném plese. Protože Generace má ve svém rejštíku na 250 skladeb, bude z čeho vybírat.

Komiksový workshop s výtvarnicí Štěpánkou Jislovou

Mělník – Tato autorka výstavy, kterou hostí Galerie Ve Věži, představí v rámci komentované prohlídky svou tvorbu, na níž se zájemci seznámí s technikou a náměty jejích prací. O tom, jak vlastně vypadá kariéra někoho, kdo se živí komiksy, povypráví tato již známá ilustrátorka a komiksová výtvarnice. Účastníci si za hodinu a půl projdou celým procesem vzniku komiksového příběhu. Následovat bude pro malé účastníky speciální hravý komiksový workshop pod názvem „Komiksovým kreslířem těžko a zdlouhavě. Nebo ne?“. Čeká je tvorba netradičního hlavního hrdiny i záporáka, naučí se něco o stripu i o komiksové stránce. Akce t proběhne ve středu 24. ledna od 14.30 hodin. A o den později se uskuteční ve stejnou dobu další komentovaná prohlídka pod vedením lektorky Silvie Gajdošíkové Belis.

Ve Všetatech se bude vzpomínat na Jana Palacha

Všetaty - Společnost Jana Palacha ve Všetatech dnes pořádá slavnostní setkání u příležitosti 49. výročí hrdinného činu Jana Palacha. Úvodního slova se tentokrát ujme známá herečka Táňa Fischerová, kterou u řečnického pultu vystřídá režisérka Kristýna Vlachová, autorka dokumentárního snímku Poselství Jana Palacha. V doprovodném programu vystoupí studenti Gymnázia Jana Palacha Mělník, žáci zdejší základní školy a pěvecký sbor Hlahol z Nymburka. Od 12 do 15 hodin bude zpřístupněna pamětní síň Jana Palacha v Základní škole Všetaty. Slavnostní akt v budově bývalého kina začíná ve 13.30 hodin.

Studenti a pedagogové se představují

Neratovice – Ve foyeru Společenského domu až do čtvrtka 1. února probíhá velmi zajímavá expozice. Ta patří Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Neratovice, která slaví 20 let od svého vzniku. Výstava prezentuje práci studentů, pedagogického sboru a historii od jejího založení. Navštívit ji lze od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a o víkendech v době provozu Společenského domu.

Skauti si s chutí zaplesají

Roztoky - Skautské plesy mají v Roztokách dlouhou tradici. Archivní materiály dokládají, že v březnu roku 1949 se v roztocké sokolovně konal „II. junácký ples“. Vstupné tehdy bylo 30 Kčs a k tanci i k poslechu zazněl jazz pana kapelníka Václava Krásného. A tak na tuto tradici navázali i současní skauti. Dnes se uskuteční 9. skautský ples. V prostorách žalovské tělocvičny tak od 19 hodin k zejména k tanci, ale i k poslechu zahraje kapela All Right Band. Samozřejmě chybět nebude nezbytné plesové atributy, jako předtančení, chutné občerstvení či bohatá tombola. Ke skvělé náladě přispěje populární pivní štafeta a pro nejmladší návštěvníky zajímavá soutěž.