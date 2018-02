KRÁTCE: Veletrh představí učňovské a studijní obory

Mělnicko - Přečtěte si krátké zprávy z regionu.

Trojka potěší melodiemi

Mělník - V divadelním sále Masarykova kulturního domu se mohou diváci potěšit známými i novými písněmi v podání kapely Veselá trojka. Hudebně zábavný pořad začíná ve středu 21. února v 17 hodin. Tři dlouholetí kamarádi z Černé hory Pavel Krška, hraje na heligonku, Miroslav Hrdlička klávesy a Jaroslav Kozelek akordeon hrají své vlastní písně. Kapela je známá především z pořadu TV Šlágr. Večer kromě písní doplní humorné vyprávění Pavla Kršky.

V kině se objeví čerti

Kralupy - Kralupské kino Vltava připravilo na neděli 18. února od 14.30 hodin českou pohádku režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny. V sedmnáct hodin se bude promítat film studia Marvel Black Panther. Film vypráví dobrodružství válečníka, který se po smrti svého otce vrací domů do odloučené, ale technologicky vyspělé africké země, aby se stal právoplatným králem. Večer mohou diváci shlédnout český film režiséra Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlowské Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Hlavní hrdinku v podání Kláry Issové nejlépe charakterizuje věta: Tak to byl porod.

Prázdniny jsou v knihovně

Neratovice - Městská knihovna v Neratovicích nenechává nic náhodě, a tak na jarní prázdniny ve dnech 19. - 23. února pro děti připravila pestrý program. Mohou se těšit například na čtení, krátký film, deskové hry i tvoření o tom Jak spí zvířata, které zde proběhne v pondělí 19. února. Nudit se však nebudou ani v ostatní dny. Ve středu je čeká třeba povídání s ošetřovatelem šelem v ZOO, následující den potom setkání s trenérkou psů Jak pejsci léčí a v pátek komiksový den. Více na webíku kačera Čtiráda.

Rada vyhlásila dotace na obnovu nemovitostí

Mělník - Rada Fondu regenerace vyhlásila první dotační kolo Městské památkové zóny Mělník. Dotace lze poskytnout na stavební obnovu nemovitostí včetně případného restaurování domů, objektů či lokalit, které se nacházejí v památkové zóně. Pro první kolo je určena částka 700 tisíc korun. Podat žádosti je možné od pondělí 19. února do čtvrtka 29. března. Žádosti na předepsaném formuláři s povinnými přílohami přijímá správce Fondu regenerace Markéta Fošumová na městském úřadě.

Nominace do ankety začíná

Mělnicko - Středočeský kraj bude už posedmé oceňovat nominované občany za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Nominovat osobnost na titul Dobrovolník Středočeského kraje 2017 mohou představitelé kraje, obcí se sídlem ve středních Čechách, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace nebo školy a školská zařízení. Lhůta k doručení návrhů je do do posledního únorového dne. Návrhy se podávají na Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Obálka musí být označena heslem Dobrovolník Středočeského kraje 2017.

Druhá strana naděje se bude promítat v klubovně

Veltrusy - Filmový večer ve Veltrusích nabízí v klubovně nad sokolovnou promítání snímku režiséra Aki Kaurismäkiho Druhá strana naděje. Filmové drama z roku 2017 se bude promítat ve čtvrtek 15. února ve 20.15 hodin. Snímek byl oceněn na festivalu Berlinale Stříbrným medvědem za nejlepší režii.

Fotograf ukáže Huaorany

Mělník - Cestopisná přednáška s názvem Huaorani dobytí amazonského ráje ukáže krásu divoké přírody a někdy i bohužel její neodvratnou zkázu. Přednáška fotografa a cestovatele Václava Šilhy se uskuteční v hudebním sále Masarykova kulturního domu v pondělí 26. února v 18 hodin. Huaorani je kmen, který žije v amazonském deštném pralese v Ekvádoru a neměl do roku 1956 žádný kontakt s okolním světem. Večer není jen o fotografiích, ale velkou část přednášky tvoří i filmové ukázky z chystaných reportáží Tak jak žili naši předkové, budeme žít i my a stejně jako oni i my zemřeme a Šaman Kemperi.

Legendární 4 Tet poprvé zavítá do Neratovic

Neratovice - Pěvecké kvarteto Jiřího Korna poprvé vystoupí v Neratovicích. Koncert skupiny 4 Tet se odehraje ve Velkém sále Společenského domu Neratovice ve středu 28. února od devatenácti hodin.

Kniha pomůže žákům

Kralupy - Do zajímavého projektu Mezinárodní den darování knihy se zapojila i kralupská městská knihovna. Ten se přitom poprvé u nás uskutečnil před šesti lety. Jeho smyslem je především budování vztahu dětí ke čtení. Pokud darujete knížku ve dnech od 12. do 16. února dětskému oddělení, bude předána žákům Základní školy Jodlova a rozšíří tak jejich školní knihovnu.

Veletrh představí učňovské a studijní obory

Mělnicko - Výstaviště v Lysé nad Labem bude ve dnech 22. až 24. února hostit regionální střední školy a učiliště. Na akci se představí i střední školy z Mělnicka. Návštěvníci a žáci osmých a devátých tříd se budou moci seznámit s aktuální nabídkou učebních a maturitních oborů ve více než třiceti školských zařízení z celé České republiky. Školská zařízení poskytnou informace o studiu nejenom dětem, ale také jejich rodičům i učitelům. K vidění budou výrobky studentů, jenž budou k ochutnání i ke koupi. Cílem projektu je propagace technických oborů, které se potýkají s nedostatkem zájemců o jejich studium.

Ocení nejlepší sportovce

Neratovice - Tradiční vyhlášení nejlepších sportovců regionu na akci Sportovec Mělnicka se uskuteční na slavnostním večeru ve Velkém sále Společenského kulturního domu Neratovice. Diváci se v pondělí 26. února v 18 hodin seznámí s nejlepšími sportovci Mělnicka a připraveny jsou i ukázky činnosti jednotlivých sportovních klubů.