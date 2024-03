Deníkem oslovení opoziční zastupitelé jsou pro ponechání krematoria v majetku města. „Za mě rozhodně neprodávat a provozovat lépe i díky šikovným investicím do moderních technologií. Přínos má být finanční - pro pokladnu města,“ řekl Deníku zastupitel Ondřej Tichota (Máme rádi Mělník).

„Určitě se dá čekat okamžik, kdy se město bude muset rozhodnout, zda pokračovat s provozem dále - a to bude reprezentovat významné investice do technologií," uvedl ředitel Technických služeb Jan Rohlík, který je zároveň koaličním zastupitelem za Mělník 2022.

Krematorium v Mělníku provozují už dva roky Technické služby Mělník. Nyní vyplulo na povrch, že krematorium nevydělává, a tak město řeší, co s ním bude dále.

Podle Tichoty by prodej krematoria byl návratem o dvacet let zpět. „Tehdy se město postupně zbavilo odpadového hospodářství nebo ziskové vody," dodal Tichota.

Nezbytné by byly velké investice

„Před rokem jsem při schvalování zhruba jednoho milionu na opravu zařízení krematoria upozorňoval, že jde pouze o další opravu, po které bude následovat další - a bylo by prozíravější investovat do generální výměny," uvedl zastupitel Jiří Rejman (Mé město).

Připomněl, že za bývalého vedení města bylo krematorium pronajímáno za 180 tisíc korun ročně. „Bylo za to kritizováno, že jde o nízkou částku. Za rok 2023 vykázalo podle informací ředitele Technických služeb krematorium zisk 47 tisíc korun. Ředitel Jan Rohlík byl přitom při nástupu do funkce označován jako krizový manažer," řekl k hospodaření krematoria Rejman.

Podle radního Tomáše Trejbala (ODS), který v minulosti kritizoval kroky bývalého vedení města, je provoz krematoria v mírném zisku, avšak ne v takové míře, aby se vyplatilo do objektu investovat desítky milionů. „Pokud bychom chtěli dále krematorium provozovat, investice dohromady s částkou, kterou už město do budovy vložilo, dosahuje k 25 milionům. A teď se nabízí otázka, zda město chce investovat tak velkou částku z rozpočtu určeného mělnickým občanům. Nyní je na zastupitelstvu, aby rozhodlo, jak s provozem naložit do budoucna," poznamenal Trejbal.

Přesné údaje o hospodaření krematoria Deník nezískal, pravděpodobně tam proběhne ročně několik set kremací. „V Mělníku zemře 200 lidí za rok, ostatní těla jsou ze širokého okolí,“ uvedl Trejbal.

Osud objektu bude pravděpodobně téma k diskuzi na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 18. března.