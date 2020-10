Až do soboty za dobu existenci českého Senátu nikdo z předchozích senátorů mandát pro druhé období neobhájil. V právě skončených volbách se to podařilo devětašedesátiletému Jiřímu Voseckému z Okrouhlé u Nového Boru. Byl kandidátem hnutí STAN a Starostů pro Liberecký kraj, od nichž měl masivní podporu. Vosecký se poprvé stal senátorem v roce 2014 a nyní byl ve druhém kole zvolen i na další šestileté funkční období.

Jiří Vosecký, Okrouhlá, (69)

STAN + SLK

- rodák z Nového Boru

- vyučen v oboru strojní zámečník (1969) a strojník sklářských automatů (1979)

- od roku 1973 pracoval v Crystalexu Nový Bor jako strojník sklářských automatů

- v letech 1990 -1996 místostarosta obce Okrouhlá

- od roku 1996 byl do 2014, 2016 - 2018 starostou Okrouhlé,

- byl předsedou svazku obcí Novoborska, místopředsedou Euroregionu Nisa

- mandát senátora získal od 18. 10. 2014

- v Senátu 1.místopředsedou klubu STAN, členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, místopředsedou Mandátového a imunitního výboru, stejně jako Volební komise a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

- ženatý, dva dospělí synové

- jeho zájmem jsou včely, zahrada, pěší turistika, historické sklo

„Gratuluji Jiřímu Voseckému, byly to svobodné volby a voliči rozhodli, všem z nich děkuji, že nezahodili své právo a hlasovat šli,“ řekl pro Deník v 16 hodin k téměř uzavřeným výsledkům voleb Vít Vomáčka. „Život jde dál.“ Toho, že se po 29 letech starostování rozhodl jít do senátních voleb rozhodně nelituje. „Jestli mně tato zkušenost něco vzala, tak to byly iluze o některých lidech, které jsem léta znal a pokládal je za přátele. Naopak mě obohatila o spousty krásných setkání, o podporu mnoha jiných, bezvadných lidí, kterých si vážím,“ doplnil Vít Vomáčka.

„V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří přišli i k druhému kolu senátních voleb,“ uvedl staronový senátor Vosecký. Znovu také poděkoval hejtmanovi Libereckého kraje Martinovi Půtovi, všem podporovatelům, starostkám, starostům dobrovolníkům a také své rodině. „Výsledek voleb je jasným sdělením, že moji práci senátora pro starosty měst a obcí v našem regionu vidí i běžní občané a to je pro mě důležité a dává mi to sílu do další práce,“ zdůraznil Vosecký. Jak sám zmínil, v hektické kampani po prvním kole vznikla v jednom letáku administrativní, neúmyslná chyba, tím, že nebyla část textu jednoznačně autorizována a která se dotkla asi tří lidí: „Přijímám za to plnou odpovědnost a chci se za ni omluvit,“ řekl senátor.

Moc ovlivnit výsledek druhého kola senátních voleb mělo ve svých rukou 116 702 voličů zapsaných v seznamech celkem 231 okrsků volebního obvodu číslo 36 Česká Lípa. Od pátku do dnešní 14. hodiny dalo hlas Voseckému 6 988 voličů (52,87 %) a starostovi Kravař Vomáčkovi 6 228 hlasů (47,12 %). Relativně solidní zájem na volbě senátora pro příštích šest let projevili od pátku obyvatelé domovských obcí obou soupeřů. V Okrouhlé byla volební účast 42,22% a Voseckého tam podpořilo 53,57% hlasujících a v Kravařích přišlo 37,50 % voličů, kteří hlasovali hlavně pro Vomáčku (83,18% voličů). V celém obvodě ale byla účast velmi nízká, volit se rozhodlo jen 11,40 % voličů.

V prvním kole vyšel lépe Jiří Vosecký (10 418 hlasů, 29,59%). Jeho protivník Vít Vomáčka získal 5 377 hlasů (15,28%). Před týdnem hlasovalo pro nového senátora 31,70% voličů. Teď v druhém kole to bylo 11,4 % lidí oprávněných volit.

Prvním senátorem za volební obvod Česká Lípa byl chirurg z Nového Boru Miroslav Coufal, zvolený za ČSSD, který funkci vykonával v letech 1996 až 2002. Nástupcem byl opět chirurg Karel Tejnora z České Lípy, kandidát ODS, senátorem byl v letech 2002 až 2008. Po něm uspěl sociální demokrat Karel Kapoun z Doks (2008 – 2014). Vystřídán byl Jiřím Voseckým, dlouholetým starostou Okrouhlé u Nového Boru (SLK).