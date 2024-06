Petra Špitálská dnes 16:16

/FOTO, VIDEO/ Stavba dalšího kruháku v Lobečku, ve který se mění křižovatka kralupských ulic Mostní, Třebízského a Třída Legií, pokračuje už dva a půl týdne. Ve všech směrech je zatím volně průjezdná a řidiče nebrzdí žádná omezení. To se ale s létem změní. V každé ze sedmi etap to bude jiné. Jak tam budeme až do podzimu jezdit?