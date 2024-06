Zahájení stavby kruháku v Lobečku se zatím provozu na křižovatce nedotklo | Video: Deník/Petra Špitálská

Kraj, který je investorem akce, potvrdil, že středočeští silničáři už předali staveniště firmě. „Stávající křižovatku řízenou semafory, která spojuje ulice Mostní, Třebízského a Třída Legií, nahradí okružní křižovatka. Současně dojde k úpravám vedení stezky pro cyklisty, chodníků, přibudou nová parkovací místa a ochranné ostrůvky pro bezpečnější přecházení,“ oznámil kraj na svém facebookovém profilu s tím, že nové bude také dopravní značení.

Cílem akce za zhruba 33 milionů korun, na níž se spolu s krajem podílí i město, je posílení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve frekventované části Kralup nad Vltavou.

První řidiči by podle informací Středočeského kraje měli novou kruhovou křižovatkou projíždět na konci letošního roku.

Most má být většinu času, kdy se bude kruhák stavět, průjezdný v obou směrech. Ze šesti měsíců by měly kyvadlový provoz na mostě řídit semafory jen pár týdnů. Na Kralupy TV na kanálu YouTube to uvedl kralupský starosta Libor Lesák s tím, že částečně budou uzavřeny sjezdy do ulic Třebízského a Třída Legií, které budou řidiči objíždět jinými ulicemi Lobečku.