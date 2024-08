Kdysi byla na této křižovatce hlavní Na Malém Spořilově a vedlejší Bezručova. To se však změnilo při druhé stavbě obchvatu města a obrácené role z časů objízdné trasy už těmto silnicím zůstaly.

Křižovatka ulic Na Malém Spořilově a Bezručova v Mělníku. | Video: Deník/Petra Špitálská

„Protože Malý Spořilov už není hlavní trasou pro tranzitní dopravu městem, bude tato křižovatka ponechána ve stavu jako při objížďce, tedy hlavní silnice zůstává od Mountfieldu do Bezručovy a vedlejší Na Malém Spořilově,“ oznámila mělnická radnice na podzim před dvěma lety.

Dnes patří tato křižovatka k mělnickým dopravním evergreenům, jak radní Špergl připomněl na sociální síti v profilu Doprava Mělník a okolí. Příčinou vyšší nehodovosti v těchto místech je podle něho takzvaná psychologická jistota hlavní komunikace, kdy řidiči nabývají dojmu, že komfortní řešení průjezdu k Malému Spořilovu nebo v opačném směru znamená, že mají přednost v jízdě. Bez ohledu na dopravní značení.

„Pro zvýraznění hlavní a vedlejší pozemní komunikace došlo v prostoru křižovatky k instalaci vodorovných dopravních značek: Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě. Z pohledu platné legislativy je to maximum možného, co lze k bezpečnosti provozu na této křižovatce udělat, zbytek už je jen na pozornosti řidičů,“ vysvětlil.

Krok zpátky? Raději ne

Objevuje se i požadavek, zvláště v debatách na sociálních sítích, aby se vše vrátilo zpátky a hlavní vedla opět na Malý Spořilov. „Častým argumentem pro toto řešení je předpokládaný úbytek motorových vozidel v Bezručově ulici. Zde je nutno konstatovat, že současná úprava vychází z preferencí koncové dopravy. Mělničtí občané využívají jako hlavní migrační trasu směr na nebo z Bezručovy ulice. Ten je preferován i vedením linkové autobusové dopravy,“ připomněl Jindřich Špergl s tím, že následkem změny přednosti by bylo ucpání Bezručovy v lokalitě Podolí.

„Všechna motorová vozidla jedoucí ve směru na Pšovku by musela minimálně zpomalit a dávat na křižovatce přednost. Ve směru od Pšovky však takový efekt nenastane. Řidiči odbočující na křižovatce doprava do Bezručovy by i při změně ve skutečnosti žádnou přednost nedávali, neboť by svými vozidly míjeli střetný bod jízdního pruhu hlavní pozemní komunikace. Jinými slovy návrat k předešlému stavu by výrazně zkomplikoval dopravní situaci v Bezručově ulici ve směru na Pšovku a z druhého směru by na ni žádný vliv neměl,“ dodal mělnický radní pro dopravu.