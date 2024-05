/FOTO, VIDEO/ Stavba kruhové křižovatky v kralupském Lobečku, spojující ulice Mostní, Třebízského a Třída Legií, začne hned po městských slavnostech, druhé červnové pondělí. A skončí až na podzim. Nemělo by ji však provázet takové dopravní peklo, jaké řidiči čekají. Most má být většinu času průjezdný v obou směrech.

Ze šesti měsíců stavebních prací na nové kruhové křižovatce v Lobečku by měly kyvadlový provoz na mostě řídit semafory jen pár týdnů. Na Kralupy TV na kanálu YouTube to uvedl kralupský starosta Libor Lesák.

„Jednáme o tom, že na semafory by byl průjezd tři až čtyři týdny, ve zbývající době by byl hlavní tah průjezdný v obou směrech,“ řekl Lesák a připomněl, že částečně budou uzavřeny sjezdy do ulic Třebízského a Třída Legií, které budou řidiči objíždět jinými ulicemi Lobečku.

Stavba dalšího kruhového kruhového objezdu, která má podle dopravních expertů přispět k hladšímu průjezdu městem, začne předáním staveniště v pondělí 10. června. Hotovo má být k poslednímu listopadovému dni.

Od Kašpárka v rohlíku k Metallice

Termín zahájení prací byl stanoven s ohledem na Dny Kralup, které se letos odehrají od 5. do 9. června. Páteční a především sobotní odpoledne městských slavností jsou totiž zároveň hudebními festivaly u řeky, na které míří davy lidí a přijíždějí i ze širokého okolí. Sobota od úvodního Kašpárka v rohlíku až po večerní koncert Čechomoru a noc s Metallica revivalem může už předem počítat s velkou návštěvností.

Projekt proměny kralupské křižovatky za bezmála čtyřicet milionů korun zahrnuje nový kruhový objezd a všechny odbočky, parkovací místa, dopravní značení i zeleň.