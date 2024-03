„Došlo k navýšení trestů. Do konce minulého roku byla pokuta v příkazním řízení do 2500 korun a zaznamenávalo se pět bodů. Nyní lze na místě uložit pokutu od 4500 do 5500 korun. Ve správním řízení je to pak od sedmi do pětadvaceti tisíc korun. Řidič zároveň přijde o šest bodů," potvrdil Deníku policejní mluvčí Pavel Truxa.

V Mělníku se nachází jediná světelná křižovatka, u autobusového nádraží, spojující Mladoboleslavskou, Bezručovu a Nemocniční. Při bleskovém průzkumu Deníku v dopoledni všedního dne stačila chvíle ke zjištění, že tam řidiči běžně projíždějí na oranžovou. Ta ovšem přitom neznamená přidat plyn, ale zastavit. Výjimka je pouze jediná, a to v případě, že by řidič svým brzděním ohrozil dopravní situaci. „Mezi lidmi skutečně existuje mýtus, že oranžová znamená zrychlit," poznamenal policejní mluvčí.

Jak řidiči zpřísnění trestů vnímají? „Chápu to. Projetí na oranžovou není přestupek, pokud to ze zelené přeskočí tak, že už není bezpečné začít brzdit. Když ale někdo šlápne na plyn na poslední chvíli a druhý semafor přepne v tu chvíli také na žlutou a někdo se na ni rozjede, jsou z toho zbytečné bouračky," komentovala letošní změnu řidička Martina Kolaříková.

Mělník zatím bez pokut

S pokutou za jízdu na oranžovou má zkušenost Miroslav Šulc z Mělníka, po loňské návštěvě Chomutovska. „Přišla mi pokuta 2500 korun z Kadaně. V odůvodnění stálo, že podle kamer městských policistů jsem měl dostatek času zastavit," řekl Šulc. Zaplatil tehdy ještě nejvyšší možnou sazbu, dnes už by to bylo dražší.

Přímo v Mělníku zatím žádná pokuta za tento přestupek nepadla. „Od Nového roku neevidujeme jediný případ projetí," potvrdil Truxa.

Policisté sice nestojí na křižovatkách a nečekají, až některý z řidičů spáchá přestupek, například ale mohou jet za vozem, kterému skočí na semaforu oranžová a nezastaví. Jak řidiči dokážou, že se skutečně dopustil přestupku? „V případě, že řidič s pokutou nesouhlasí, je na posouzení správního orgánu, aby vyhodnotil situaci. K dokumentaci protiprávního jednání lze využít kamerových záznamů," vysvětlil mluvčí středočeských policistů.

Se zajímavým poznatkem přišel Jaromír Kutílek z Mělníka. „Nechápu, proč se na všech semaforech nezmění oranžová na odpočet, kdy se na semaforu změní ze zelené na červenou," poznamenal. Podobný systém existuje v sousedním Rakousku. Tamní semafory upozorňují blikající zelenou řidiče na blížící se konec doby, kdy mohou křižovatkou projet.