Také ve městech na Mělnicku někteří obyvatelé chodí do parků nebo k řece krmit ptáky. Někdy jim ovšem místo slunečnicových semínek lidé hází například pečivo, které pro zvířata není zcela vhodné. Mělník se těmto problémům snaží předejít poučnými cedulemi.

Krmení ptáků v Kralupech nad Vltavou. | Foto: Deník / Petra Špitálská

„Ovšem týden potom, co jsme je tam dali, je už někdo stihl počmárat,‟ říká Martin Braunšveig, referent ochrany přírody z mělnického Odboru životního prostředí a zemědělství, s tím, že moc jiných prostředků, jak obyvatele v tomto směru poučit, odbor nemá. „Všichni víme, že se ptáci dokrmují zrním, a ne potravinami pro lidi. Lidé by se měli řídit pravidly, které jim město jako majitel pozemků nastavuje,‟ dodává Martin Braunšveig. Podle něj by lidé měli ptáky dokrmovat hlavně v zimě. „V období vegetace by ale obyvatelé ptáky krmit neměli. Učí pak zvířata být závislí na potravě, kterou jim dávají,‟ doplňuje referent.