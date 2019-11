Rozsáhlou opravou prochází chodník u autobusového nádraží, který by měl být prozatím potažen alespoň jednou vrstvou asfaltu. V tomto místě se zároveň aktuálně zhotovuje nová lávka přes potok, která bude umístěna směrem do ulice Jiřího z Poděbrad. Stará lávka je již přesunuta o kus dál, aby na její místo mohla být uložena lávka nová. Své další uplatnění však najde.

„Nepočítáme s tím, že by se likvidovala. Půjde do depozitu. V příštím roce chystáme rekonstrukci mostu v Chloumecké ulici a další rok potom v ulici Klášterní. V momentě, kdy se ty mosty zavřou, lávku použijeme, abychom zajistili přechod na druhou stranu potoka,“ vysvětluje mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Dodává také, že až budou mosty opraveny, bude se zvažovat, zdali se stará lávka nevyužije jako další přechod přes Pšovku, jelikož je v poměrně dobrém technickém stavu.

Intenzivní práce momentálně probíhají na části cyklostezky od bývalých starých lázní směrem k ulici Na Hadíku. Středočeský kraj však nyní bohužel pozastavil dodělání úseku od Kel do Mělníka. „U areálu bývalé čističky odpadních vod se práce zastavily, protože se tam zaváželo a dál se pokračovat nemohlo. To zavážení již ale skončilo, takže by se to mělo dodělat až Na Hadík, kde se napojíme my jako město. Zřejmě v tom hrají roli finanční důvody, ale doufám, že v příštím roce bude kraj v budování pokračovat,“ přeje si místostarosta.