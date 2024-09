„Došlo k poškození střechy a následnému promáčení podhledů nad bazénem, které se propadají,“ oznámil v pondělí 16. září na svém facebookovém profilu mělnický krytý bazén, který má podle původních plánů za týden zahájit sezonu po letní přestávce.

Město havárii řeší. Deníku to potvrdil mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček. „Snažíme se zajistit opravu co nejrychleji, jednáme s firmou, která by ji mohla provést,“ uvedl.

Zatím tak není jasné, zda se krytý bazén otevře v plánovaném termínu 23. září. O přesném dni, kdy začne plavecká sezona pod střechou, bude město občany informovat obvyklými cestami na webu a sociálních sítích.