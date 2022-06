Dříve dojížděl za doktory nebo na fotbalové zápasy oblíbené Slavie Praha. Bolesti zad se kvůli sesedajícím obratlům stupňovaly, a tak se Jakubovi povedlo získat od pojišťovny speciální elektrický vozík, který uleví jeho bolestem při delším sezení. Problém je ve velikosti stávajícího auta, do kterého se nový elektrický vozík nevejde. Speciálně upravené auto by Kubu mohlo opět dostat ven z bytu a dovolil mu tak vidět něco jiného, než stěny mělnického bytu.

Maminka Jana si přeje, aby Jakub mohl ještě něco zažít a začíná se bát. „Stárneme a síly docházejí. Bojím se, co s Kubou bude, až jednou odejdeme. Díky speciálnímu závěsnému systému, který je po celém bytě, Kubíka přesuneme na toaletu nebo do sprchy, to mně samotné by se už nepodařilo,“ říká sedmašedesátiletá důchodkyně a dodává, že by byla moc ráda, když by se našel někdo, kdo by vzal Kubu třeba na procházku.

Podle matky, která se o Jakuba stará čtyřiadvacet hodin denně, by jeho příspěvek na péči pokryl sotva čtyři hodiny s asistentkou.

Pro Jakuba je to náročné psychicky. „Bolesti zad mám větší, podstupuji rehabilitace, které mi uleví, bez prášků na bolest už ale normálně neusnu. Když mi bylo čtrnáct, uřízli mi kus pravé kyčle a operace se celkově nezdařily. Do té doby jsem mohl udělat pár kroků s chodítkem, lezl po čtyřech, od těch operací to je jen horší a horší,“ posteskl si.

Veřejná sbírka

Rodina se rozhodla založit veřejnou sbírku, kde prosí o pomoc. I fotbalová Slavia sdílela Jakubův příběh na svých stránkách, a díky tomu se už vybrala poměrně velká suma. Ta ale zatím nestačí, proto se sbírka prodloužila o několik měsíců.

„Budu vám vděčný za jakoukoliv pomoc, třeba jen sdílením mého příběhu, které mě může posunout k šanci ještě něco zažít,“ vzkázal Jakub.

Pomoci Jakubovi můžete ZDE.