Přímo v Mělníku se podle starosty Ctirada Mikeše ovšem o kůrovcovou kalamitu nejedná. „Mělník má spíše smíšené lesy a nejsou tu jehličnaté, zatím se kůrovec kalamitně nevyskytl. Stále ovšem situaci monitorujeme,“ uvedl.

Mělnické lesy jsou ale podle něj poškozeny suchem. „Dělají se intenzivní prořezávky u stromů, které nepřežily horká léta,“ dodal.

Kalamita s kůrovcem by se města Mělníka zásadním způsobem neměla dotknout, střední Čechy ji však obecně pociťují. K problému kalamitní situace se tak uskuteční ve středu 13. března v zasedací místnosti středočeského zastupitelstva Lesnický seminář s podtitulem Metody ochrany lesa a ekonomické nástroje vlastníků lesa k řešení současné kalamitní situace. Odborníci zájemcům přiblíží aktuální situaci. Pohovoří o novinkách v ochraně i o tradičních metodách boje proti lýkožroutu smrkovému. Stranou nezůstanou ani příspěvky, jež lze na hospodaření v lesích získat od kraje i od ministerstva zemědělství a možnosti kompenzace škod způsobených kalamitou.

Lesnické a dřevozpracující podniky se v posledních měsících potýkají s nedostatkem pracovníků, kteří by se podíleli na likvidaci kůrovcové kalamity. Chybí zejména dělníci na těžbu napadeného dřeva. Jejich počet by bylo možné zvýšit náborem zahraničních pracovníků, ten však naráží na složitou administrativu. Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) proto volá po zpružnění těchto procedur. Hned, co to počasí umožní, vyrazí do lesů čety dělníků, aby pokračovaly v těžbě napadeného dřeva.

Loni se podle odhadů vytěžilo 14 milionů metrů krychlových kůrovcové hmoty v Čechách a letos bude kalamita zřejmě nejen pokračovat, ale projeví se v ještě dramatičtější podobě. Objem napadených stromů může podle posledních odhadů činit až 15 až 20 milionů metrů krychlových. „I za předpokladu, že bude přijata novela lesního zákona, na jejímž základě bude možné soustředit kapacity primárně na oblasti, které je ještě možno zachránit, bude potřeba těžit ještě víc než v minulém roce,“ uvedl předseda předsednictva ALDP Petr Jelínek s tím, že však naráží na nedostatek lidí, kteří by v lese pracovali.

„České zájemce už neseženeme a zajistit si zahraniční dělníky je proces na mnoho měsíců. Už delší dobu apelujeme na příslušné orgány, aby zpružnily a zjednodušily systém přijímání zahraničních dělníků ze zemí mimo Evropskou unii, především z Ukrajiny. Víme, že právě Ukrajinci mají o tuto práci zájem,“ dodal.

Marta Dušková, Barbora Walterová