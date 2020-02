Vzhledem k očekávanému příchodu vichřice vydal Hasičský záchranný sbor (HZS) Středočeského kraje zákaz pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě. V návaznosti na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu lze totiž očekávat prudkou změnu povětrnostních podmínek.

Následky vichřice. Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Za těchto podmínek nelze provádět spalování látek v přírodním prostředí, neboť hrozí vysoké nebezpečí rozšíření požáru,“ vysvětluje krajský vyšetřovatel požárů HZS Středočeského kraje Libor Pospíšil. Spalování má být ukončeno do dnešních 20 hodin, další pálení je potom zakázané až po dobu platnosti výstrahy - do 20. hodiny v úterý 11. února -, případně po celou dobu trvání nepříznivých povětrnostních podmínek. „Ohniště po pálení je nutné do dnešních 20 hodin řádně uhasit a neponechávat je ve stavu možného vzniku požáru. Dříve schválená pálení v uvedenou dobu tímto pozbývají platnosti,“ upozorňuje Pospíšil.