Račice - V areálu vodních sportů proběhne letos přes 20 národních mistrovství a mezinárodních závodů. Největší akcí v račickém Národním olympijském centru vodních sportů se letos v červenci stane Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice. S jeho přípravou začal organizační výbor už v zimním období. Areál a sesterské zařízení loděnice Klubu vodních sportů (KVS) ve Štětí se chystá přijmout zhruba 850 závodníků a na 150 členů doprovodu z 30 států.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Do startu 11. července sice zbývají ještě čtyři měsíce, ale před pořadateli stojí mnoho práce. „Scházíme se pravidelně a hodnotíme plnění harmonogramu, který se skládá z řešení větších i drobných problémů, jež by mohly nastat. Snažíme se zajistit co nejlepší podmínky pro závodníky, doprovod i diváky,“ uvedl ředitel organizačního výboru Pavel Šebesta.