Na Mělníku je už od úterý 26. prosince vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. A hladina Labe ještě během středečního dne stoupala. V sousedních Neratovicích byl dokonce vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Voda zatopila zahrady v okolí i některé úseky cyklostezek. Nejvíce postižená oblast je v oblasti Kostelce nad Labem.

Hladina řeky Labe na Mělníku stoupla. | Video: Alena Hedvíková

Velká voda trápí obyvatele Mělníka už od Štědrého dne. V neděli 24. prosince byl na Mělníku vyhlášen první stupeň povodňové aktivity. Podle místostarosty Petra Kowandy (ANO) se má hladila řeky Labe ještě o pár centimetrů zvednout. „Aktuálně je hladina vody na 513 centimetrů. Kulminace řeky je očekávána ve večerních hodinách, zastaví se zhruba na 525 centimetrech,“ upřesnil ve středu místostarosta, který je zároveň místopředseda povodňové komise.

Ve čtvrtek hladina Labe kulminuje, dosáhla 527 centimetrů.

Fotbalová hřiště zatopila velká voda. Stihnou u Labe a Jizery jarní sezonu?

Kvůli hrozícímu zaplavení okolních domů, město nechalo postavit protipovodňovou hráz. Zatopeny jsou i části cyklostezek a do některých lokalit byl zakázán vstup. „Z bezpečnostních důvodů byla uzavřena komunikace z obce Červená Píska do Tuhaně,“ zmínil Kowanda s tím, že poděkování patří všem, kteří se na protipovodňových opatřeních podíleli.

Místostarosta také uvedl, že mimořádně dramatický závěr roku donutil město k novým krokům. „V situacích, jako jsou povodně, je nejdůležitější mít možnost předávat občanům aktuální a ověřené informace. Proto jsme zrychlili práce na nové mobilní aplikaci pro občany, která by je měla detailně informovat o mimořádných událostech,“ dodal.

V Neratovicích byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity

Povodňová komise zasedla také v Neratovicích. Vyhlášen byl 3. stupeň povodňové aktivity. „Voda zatopila některé zahrady, psí cvičiště a některé úseky cyklostezky v Mlékojedech, panelovou cestu a relax zónu mezi jezem a Spolanou, a také několik zahrad v lokalitě pod Kostomlatskými sady,“ uvedla mluvčí neratovické radnice Jiřina Kovářová.

V noci na čtvrtek hladina Labe kulminovala a nyní už pomalu, ale vytrvale klesá, informovalo město ve čtvrtek ráno na sociální síti.

Nejvíce postižená oblast je v okolí Kostelce nad Labem. Voda udělala z tamní chatové oblasti doslova ostrov. „Máme informace, že by během středečního odpoledne měla voda kulminovat. Aktuálně je Labe na 722 centimetrech. Zasaženy jsou chatové oblasti a některé komunikace,“ upřesnil starosta města Josef Chalupa.

Oproti Neratovicím a Mělníku jsou na tom Kralupy nad Vltavou nejlépe. Byl vyhlášen pouze první stupeň povodňové aktivity. „Na základě informací z dispečinku a předpovědi počasí by se měl průtok do konce roku držet na nebo pod 600 kubíky. Na 2. povodňový stupeň by tak s největší pravděpodobností dojít nemělo,“ sdělil Aleš Levý, mluvčí města.