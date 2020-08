Střecha na zimním stadionu vyžaduje opravy. Potvrdil to místostarosta Milan Schweigstill. „Nejsme tam ještě v havarijním stavu, ale nebude to trvat dlouho a už budeme potřebovat rekonstrukci střešního pláště,“ vysvětluje Milan Schweigstill s tím, že město už nyní přemýšlí o tom, kde může na tuto rekonstrukci získat dotaci. Stejně tak by se prý mohly úprav dočkat i vnitřní prostory stadionu. „Úpěnlivě nás tam prosí, zda by se příští rok nemohl upravit vestibul, kam zatéká a technicky je to s ním špatné,“ přibližuje místostarosta.

Mělnický zimní stadion. | Foto: Deník / Martin Vávra

Opravy se plánují také pro komunikace, které se u stadionu nacházejí. Podle Miroslava Klučkoviče, vedoucího mělnického Oddělení služeb, správy a údržby komunikací, by se rekonstrukce měl dočkat i silniční most, umístěný mezi zimním stadionem, koupalištěm a kempem. „Příští rok bychom chtěli mít hotovou projektovou dokumentaci a stavební povolení, to znamená, že v letech 2021, 2022 a 2023 bude probíhat rekonstrukce,“ řekl vedoucí Oddělení služeb, správy a údržby komunikací a dodává, že investice by měla vyjít na šest nebo sedm milionů korun. Město prý bude zkoušet žádat o dotaci také v tomto případě.