Rychle se šířící koronavirus se dostal do zemí kolem České republiky a mnozí lidé i na Mělnicku tak začali mít z obavy z možné epidemie. Praktičtí lékaři tak v těchto dnech neřeší pouze nemoci a každodenní úkony spojené s lékařskou praxí. Nezřídka odpovídají i na četné dotazy pacientů, které se týkají právě možných rizik nákazy.

Ilustrační foto | Foto: www.pixabay.com

„Pacienti se zajímají především o to, jestli bych jim v tuto chvíli doporučila zájezd do Alp, či nikoliv. Odpovídám jim, že je to samozřejmě jejich rozhodnutí, ale já osobně bych tomu naproti nešla,“ prohlásila mělnická lékařka Jiřina Šťastná.