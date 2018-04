Lékaři s vedením nemocnice zatím nenašli řešení. Oddělení jsou stále uzavřena

Mělník – Výsledek posledního jednání z konce minulého týdne mezi vedením mělnické nemocnice a zástupci lékařského odborového klubu je nadále beze změny situace. Všech sedm oddělení, které od prvního dubna nemocnice uzavřela, bude zprovozněno podle mluvčí nemocnice Lindy Ševčíkové až 16. dubna letošního roku. „Vedení nemocnice je otevřeno dalším jednáním v tomto týdnu,“ řekla mluvčí.

Podle Mělnické zdravotní, a.s., která nemocnici provozuje, souvisí uzavření oddělení s kolektivním vyjednáváním, lékaři nyní odmítají sloužit přesčasy. Podle oficiálního vyjádření nemocnice už několik měsíců probíhají vyjednávání mezi Lékařským odborovým klubem a vedením Nemocnice Mělník o kolektivní smlouvě pro letošní rok. V rámci těchto debat podala Mělnická zdravotní návrh na takovou valorizaci mezd všech zaměstnanců, která dál udrží mzdy na konkurenceschopné úrovni, a která nadále převyšuje mzdy ve státním zdravotnickém sektoru. Lékaři odborového klubu ovšem s návrhem nesouhlasí a nyní odmítli sloužit ústavní pohotovostní služby.

Uzavření chirurgie, ortopedie a interny se ovšem nedotýká jen samotných pacientů, ale i studentů mělnické střední zdravotnické školy. Vedoucí praktického vyučování Zdeňka Cardová Slanařová potvrdila, že studentky v rámci praxe navštěvovaly i oddělení, která jsou v těchto dnech uzavřena. „Drobná komplikace to samozřejmě je, ale v součinnosti s vedením ošetřovatelské péče v Nemocnici Mělník byla tato situace velmi rychle vyřešena náhradními odděleními, která zůstala v provozu,“ řekla Zdeňka Cardová Slanařová s tím, že praktické vyučování studentům zajišťuje škola. „Věřím, že situace se vyřeší do data, jež bylo stanoveno, což je pondělí 16. dubna a naši studenti se opět vrátí i na základní oddělení,“ dodala Cardová Slanařová.

Uzavření sedmi oddělení nadělalo starosti i středočeské záchrance, která do Mělníka vozila asi 350 pacientů měsíčně, což je průměrně jedenáct lidí denně. „Pomoc nám přislíbila nemocnice v Kladně, ve Slaném i v Mladé Boleslavi,“ vysvětlil ředitel záchranky Martin Houdek s tím, že pomoc by nabídla i pražská Bulovka, ale že tam už v tuto chvíli mají přeplněno. Kvůli delším přejezdům tak musela záchranka ihned posílit tým o jednu další posádku. „Naštěstí většina našich záchranářů je vstřícná a jdou do práce,“ říká Houdek.

Lékařský ředitel mělnické nemocnice podle Houdka zdůvodňuje uzavírání oddělení tím, že lékaři odmítají sloužit. „Uzavření oddělení se plánuje do půlky dubna, ale i poté pojede ta nemocnice na směny, tedy asi na 30 procent své kapacity,“ dodal Houdek.

Mělnická nemocnice na sociálních sítích upozornila, že všechny odborné ambulance, které jsou součástí polikliniky, jsou plně v provozu. Zároveň provoz kardiologické a gastroenterologické ambulance v budově interního oddělení je bez omezení. A provoz chirurgické ambulance v budově chirurgie je nyní podle ordinačních hodin, a to od pondělí do pátku od 7.15 do 12.30 hodin a následně od 13 do 15 hodin.

Oddělení, která jsou dočasně uzavřena:

- Interní oddělení

- Interní JIP

- Chirurgická oddělení

- Chirurgická JIP

- Ortopedické oddělení

- Operační sály Chirurgický a Ortopedický

- JPL – jednodenní chirurgie