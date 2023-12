Mšeno zůstalo bez lékárny, provozovatel ji náhle zavřel. Nejbližší je v Mělníku

Mšeno je bez lékárny. Na dveřích jediné místní lékárny se před časem objevila cedule s nápisem V likvidaci. Nikdo o tom předem neměl tušení. Dokonce ani město, jehož prostory měla společnost provozující lékárnu pronajaté. Deníku to potvrdil mšenský starosta Jiří Guttenberg. Lidé musí pro léky jezdit jinam, nejblíž to mají do Mělníka.

Centrum města Mšena, kde sídlila a opět má sídlit i lékárna. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Problémy s lékárnou řešili lidé ve Mšeně opakovaně už v minulosti. Stěžovali si na nedostatek léků na recepty nebo na nepravidelný provoz. Teď se to ale vyhrotilo a lékárna zůstala úplně zavřená. V listopadu se na jejích dveřích náhle objevilo oznámení, že je provozovna v likvidaci. „Ani já, ani nikdo jiný z vedení města jsme neobdrželi oficiální informaci o likvidaci lékárny. Nebyla nám ani doručena žádost o ukončení nájemní smlouvy," uvedl starosta Guttenberg. Česko zpívalo koledy s Deníkem. Lidé se sešli třeba v Mělníku Radní města se proto rozhodli dát provozovateli lékárny, firmě Trevin Pharm, výpověď z městských prostor. „Snažili jsme se navázat kontakt s nájemcem, ale nepodařilo se nám to. Dostal výpověď, na kterou také nereagoval,“ připomněl starosta, podle kterého už město jedná s novým provozovatelem. „Vše je na dobré cestě," dodal. Proč firma zrušila provoz mšenské lékárny, není jasné. Ani Deníku se tentokrát nepodařilo se s ní spojit. Stromky na Mělnicku: malý smrček za tři stovky, jedle až ke stropu za tři tisíce V říjnu letošního roku jednatel společnosti Trevin Pharm Ivan Trejbal Deníku řekl, že stížnosti na mšenskou lékárnu jsou smyšlené. Lidem tehdy vadily nedostatečné zásoby léků i časté zavření provozovny. „Bohužel nám onemocněly obě dvě zaměstnankyně. Neměli jsme tam koho dosadit," vysvětloval před dvěma měsíci Trejbal, který si podle svých slov nebyl vědom nedostatku zásob léků. Termín opětovného otevření lékárny ve Mšeně je zatím neznámý, a tak radnice nabídla občanům pomocnou ruku. Lidé, kteří si z nějakého důvodu nemohou pro léky sami zajet, se mohou obrátit na zaměstnance města. Ti jim je dovezou z nejbližší lékárny, která se nachází v sedmnáct kilometrů vzdáleném Mělníku. Pro léky zajedou zaměstnanci města „Zaměstnanci úřadu jezdí často na služební cestu na Mělník. Tři z nás tam dokonce bydlí," připomněl tajemník města Zdeněk Koudelka, podle kterého nabídku zatím využilo jen pár lidí. „Většinou šlo o seniory, kteří tu nemají příbuzné a nejsou už tolik mobilní. Je vidět, že v ostatních případech pomáhají rodiny," poznamenal Koudelka a vyzval občany, aby se v případě potřeby obstarání léků obrátili na pracovníky městského úřadu na čísle 315 693 121. Město s patnácti sty obyvateli bez lékárny navěky nezůstane. Vedení města už jedná s novým zájemcem o pronájem prostor, žádné podrobnosti ani možný termín otevření ale dosud nejsou známy.

