Mšeno je už od loňského podzimu bez lékárny. Nyní se rýsuje naděje, že lidé nebudou muset pro léky dojíždět do vzdálených míst. Po marných snahách sehnat lékárenský řetězec, který by své podnikání rozšířil až k branám Kokořínska, plánuje město provozovat lékárnu samo.

Centrum města Mšena, kde sídlila a opět má sídlit i lékárna. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

„Nic nám nebrání se o to pokusit,“ napsal o možném provozování lékárny městem starosta Jiří Guttenberg v posledním čísle měsíčníku Mšensko.

Lékárnu ve Mšeně, která sídlila v prostorách v majetku města, opustil tehdejší provozovatel už loni v listopadu. Bez vysvětlení, bez výpovědi z nájmu. Strasti s lékárnou se však táhly už delší dobu a stížnosti místních lidí na její nedokonalé služby se stále opakovaly.

Zdálo se, že změna může být jen k lepšímu. Ukázalo se ale, že sehnat provozovatele pro lékárnu v městečku se zhruba patnácti sty obyvateli není snadné.

Lidé tak pro léky musí dojíždět více než dvacet kilometrů do Mělníka nebo do Mladé Boleslavi. Osamělým seniorům zajistí léky radnice, stačí se ozvat na číslo 315 693 121.

Jak vysvětlil starosta, lékárenské řetězce neměly o Mšeno zájem a veškeré snahy ztroskotaly. „Jednal jsem i s dalším možným provozovatelem, který požadoval, abychom do lékárny sehnali personál, protože kvalifikovaných magistrů je opravdu málo. Ke konci roku se mi podařilo navázat kontakt s magistrem, který byl ochoten o práci v lékárně ve Mšeně diskutovat. Proto jsme znovu vstoupili do jednání s možným provozovatelem. Nakonec jsme po spoustě jednání a diskuzí dospěli k tomu, že když máme dostupný a kvalifikovaný personál, mohli bychom zkusit lékárnu provozovat sami,“ vysvětlil v místním měsíčníku starosta s tím, že odborná pomoc by byla zajištěna v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.

Podle Guttenberga nejde městu o zisk, ale o funkční lékárnu pro občany. „Může se stát, že skončíme ve ztrátě, ale když to nezkusíme, nebudeme to nikdy vědět,“ poznamenal.

Záměr provozovat lékárnu musí ještě jako novou hospodářskou činnost města schválit mšenští zastupitelé. Pak by bylo možné otevřít lékárnu už v dubnu nebo nejpozději v květnu. Mšeno by se tak stalo možná jedinou obcí v Česku provozující lékárnu.

