Řešilo se to už na sklonku minulého roku na veřejném fóru Desatero problémů města Mšena, na letošním únorovém zasedání zastupitelů starosta zmínil probíhající jednání na téma zvýšení kvality služeb lékárny a kapacity na skladování léků.

„Zbytečná lékárna, nikdy jsem nesehnala to, co jsme právě potřebovali. Jezdíme už rovnou na Mělník," postěžovala si Deníku jedna z obyvatelek města.

Provozovatel lékárny, která sídlí v budově patřící městu, popírá, že by v lékárně chybělo zboží. „Není pravda, že bychom neměli zásoby léků, máme naopak naskladněno. Obě zaměstnankyně si shodou náhod zlomily nohu. I pro nás je to ztráta, máme tam plno léků s procházející expirací. Bohužel nemáme dalšího zaměstnance, který by kolegyně zastoupil," uvedl Ivan Trejbal ze společnosti Trevin Pharm.

Ačkoli lidé odsoudili čin vandala, nespokojenost s lékárnou přetrvává. „Obdrželi jsme dost stížností, které jsme konzultovali s provozovatelem. Ten nám vždy tvrdil, že to není pravda. Situace eskaluje a město bude muset podniknout další kroky," potvrdil starosta Mšena Jiří Guttenberg s tím, že město prostory nabídne jinému nájemci.

Červené cákance ze dveří lékárny zmizely. Okamžitě byly povolány technické služby, aby je odstranily.