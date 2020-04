ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Jsme v každodenním bezprostředním kontaktu s občany i s těmi potenciálně nemocnými nebo infikovanými. Chodí si pro léky i pro rady. A my jsem zde pro ně,“ popsal Petr Krpálek, provozovatel lékáren v Mělníce. Podle něj proběhla přechodná vlna, kdy veřejnost začala trochu panikařit a ve zvýšené míře se zásobovala krom jiného i léky. „Je to logické. Lidé se snažili zajistit si léky, které pravidelně užívají nebo je mají v domácí lékárničce, popřípadě se předzásobit, reagovali na novou situaci a nevěděli co je čeká,“ okomentoval Krpálek.

Na začátku tak lidé vykoupili do té doby běžně dostupné léky a léčivé přípravky, které obsahují například paracetamol. Později to byla dezinfekce, dezinfekční gely a další sortiment.

Nastalou situaci musely lékárny operativně řešit. „Největší problém byl především sehnat líh k výrobě antiseptického roztoku. Podařilo se nám zajistit určité suroviny, přestože nebyly dostupné,“ upozornil Krpálek.

Antiseptikum vyráběli za použití surovin vysoké kvality, což se někdy, především kvůli snížené dostupnosti, odrazilo na ceně surovin. „Nicméně v té době pro nás bylo prioritou, aby dezinfekce byla připravená a dostupná. Nám se to podařilo. Byli jsme jedna z prvních lékáren na Mělníku, která měla k dispozici dezinfekci pro veřejnost,“ popsal Petr Krpálek.

Aby i v této náročné době mohly jednat s klienty, nainstalovaly si lékárny ochranné plexisklové štíty a personál je opatřen ochrannými pomůckami, nyní už i respirátory typu FFP2. Relativní bezpečí také zajišťuje řada dalších opatření.

Snaží se tedy o co „nejnormálnější“ provoz. A po vypjatých dnech začátku karantény a různých protikoronavirových opatření se v lékárnách na Mělnicku situace zklidnila. To potvrdila i majitelka Lékárny Lobeček v Kralupech nad Vltavou, Stanislava Žižková. „Zásobování funguje bez větších problémů, máme dostatek léků, dokonce i ochranných prostředků pro zákazníky. Jediné, co stále přetrvává, je nedostatek gumových rukavic a antibakteriálních mýdel,“ uvedla Žižková.