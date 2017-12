Paní Lence se půjčka na vánoční dárky nevyplatila

Nymburk – Vánoční svátky pro mnoho lidí představují období, kdy by si měli pořádně vyhodit z kopýtka. Rodiče chtějí vidět u stromečku rozzářené dětské oči a snaží se svým ratolestem splnit jejich vánoční přání. Mnohdy na to ale zkrátka nemají peníze a rozhodnou se pro půjčku. Mají ji ale z čeho splácet? O tom ví své i Lenka.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Mladá žena se před třemi lety rozvedla a stará se sama o své dva malé syny. „Loni před Vánoci si kluci napsali Ježíškovi a já byla zoufalá, protože mi na dárky nezbývaly peníze. Byla jsem ráda, že zvládnu zaplatit základní věci,“ popisuje Lenka, jak to všechno začalo. Její bývalý manžel se totiž soustavně vyhýbal a stále vyhýbá placení výživného, o syny se prakticky nezajímá a Lenka je tak odkázaná jen na svou mzdu.

„Starší syn si už dlouho moc přál mobilní telefon a mladší zase tablet. Nechtěla jsem, aby byli zklamaní, že je pod stromečkem nenajdou. Když jsem v televizi zahlédla reklamu nabízející půjčku, přišlo mi to v tu chvíli jako skvělý nápad,“ líčí mladá žena. Brzy si sjednala úvěr na 20 tisíc korun a nakoupila vánoční dárky. „Říkala jsem si, že tak malou částku nějak zaplatím,” dodává.





Realita ale často vypadá jinak a člověka mohou potkat nečekané situace. A když je na splácení dluhu úplně sám… A právě to potkalo také Lenku. Hned v únoru onemocněla a musela zůstat tři měsíce na nemocenské.

Aby mohla vůbec zaplatit nájem, vzala si opět malou půjčku přes internet. Úvěr na dárky bohužel přestala platit úplně. Brzy poté věřitel začal po Lence vymáhat celou částku, ke které navíc přibyly úroky, pokuta a náklady za vymáhání. Z dvaceti tisíc korun se najednou stal dvojnásobek. „Když mi pohrozili exekucí, málem jsem se zhroutila,“ dodává Lenka. Pochopila, že si sama neporadí, ale neměla nikoho blízkého, kdo by jí pomohl z dluhové pasti. Rozhodla se tedy objednat do občanské poradny v Nymburce.



Tam s novou klientkou situaci důkladně probrali. Vysvětlily jí, že může jednat s věřitelem o splátkách a přímo jí v tom pomohly. Lenka se také uklidnila, když zjistila, že jí exekutor nemůže zabavit celou mzdu. Také exekuce na vybavení domácnosti není úplně neomezená. „Po konzultaci v poradně jsem se taky konečně rozhodla vymáhat z manžela výživné a jsem ráda, že na to nejsem sama,“ vypráví Lenka.

Přestože lidé denně slýchají, jak snadné je dostat se do dluhové pasti, podle pracovnice nymburské občanské poradny Hedviky Stuchlíkové nejsou podobné situace vůbec ojedinělé. „Před Vánocemi poskytovatelé půjček intenzivně přesvědčují své zákazníky, aby uzavřeli půjčky. Využívají toho, že jsou lidé citlivější a s vidinou bohatých svátků snáze podléhají reklamě,“ říká Stuchlíková.



V Nymburce se občanským poradenstvím zabývá občanské sdružení Respondeo. Radí také obětem domácího násilí a trestných činů a rodinám s dětmi v nouzi. Pobočky má i v Mělníku, Kolíně, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi.

Financování Respondea je vícezdrojové, to znamená, že na určité služby přispívá stát nebo města prostřednictvím grantů, a část prostředků věnují firmy nebo jednotlivci z regionu, kteří věří, že přímá pomoc lidem má smysl.

Kdo by chtěl věnovat vánoční dárek jinému člověku v nouzi, může přispět právě skrze sdružení Respondeo na rozvoj a zajištění služeb v regionu. I malá částka někomu pomůže. Číslo účtu veřejné sbírky: 255607955/0300.