Koupaliště sice každý rok otevírá už na Den dětí, letos ale muselo sezonu zahájit později. Podle Vladimíra Lánského ze společnosti, která koupaliště provozuje, k odkladu vedla nejistota posledních měsíců. Provoz energeticky náročné technologie je totiž velmi nákladný. Ostatní přípravy na letní sezonu podle Lánského probíhaly standardně jako každý rok.

Na koupalištích smí pobývat naráz nejvýš tisíc lidí. Návštěvníci by před vstupem měli použít dezinfekci na ruce. V areálu by také měli mít roušky, pokud zrovna neplavou, nemíří do bazénu nebo neleží na lehátku.

Jiří Štraub