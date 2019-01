Mělník/ Neratovický bazén už je otevřený, kralupský zahájil sezonu v pondělí a mělnický až 8. září

Ilustrační foto | Foto: Deník/Viktor Janovský



Léto skončilo, a tak i letní koupaliště postupně zavřely své brány. Ve většině plováren skončila sezona v posledním srpnovém dni, výjimkou je pouze provozovna ve Mšeně. Tam se v první zářijové sobotě koná kulturní akce pod názvem Poslední koupání, kde si návštěvníci budou moci například poslechnout kapely jako Lesyho Woheň a Colosal nebo soupeřit v přetahování lanem. Děti tam čekají hry a soutěže.



Ani během zimní sezony ale některá koupaliště prázdná nebudou. Například v Želízích se chystají na rekonstrukci sociálních zařízení, v Neratovicích zase plánují zavést recirkulaci brouzdaliště. „Peníze ale zatím ještě nejsou jisté, vše závisí na městských zastupitelích,“ sdělil provozovatel neratovického koupaliště Martin Suchomel. „K dalšímu fungování koupaliště je ale tato modernizace nezbytná,“ poznamenal.



Přestavba neplaveckého bazénu, který byl v letošní sezoně opět v provozu, přitáhla podle Suchomela větší počet návštěvníků. Díky křišťálově čisté vodě mezi nimi přibyly i maminky s dětmi.



Mnozí lidé se na závěr sezony letních plováren každoročně těší. V některých městech to totiž znamená otevření krytých bazénů. „Kryté bazény končí s provozem už před létem. Otevřou se sice koupaliště, tam ale ze všech stran skáčou do vody děti, nejsou tam vyhrazené plavecké dráhy, takže si ani nemůžu pořádně zaplavat,“ postěžovala si Stanislava Purteková z Mělníka.



Pro vedení krytých bazénů je však letní provoz nepřípustný. „Jak s finančního tak z personálního hlediska by to bylo velmi náročné,“ vysvětlila ředitelka kralupského bazénu Eva Novotná. „Navíc během letních měsíců probíhá údržba krytého bazénu,“ dodala.



Některé kryté bazény si se zahájením sezony po prázdninách dávají na čas. Například v Mělníku si zájemci zaplavou až 8. září. Naopak obyvatelé Neratovic mají bazén částečně zpřístupněn už od poloviny srpna. V Kralupech nad Vltavou začali tradičně v prvním zářijovém dni.



Dnes mají návštěvníci všech krytých bazénů na Mělnicku už standardně k dispozici sauny a posilovny. Některé provozovny své služby rozšiřují například o masáže nebo kadeřnictví.



Gabriela Boková