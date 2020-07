Předposlední týden v červenci patřil výuce na in line bruslích pod vedením instruktora Martina Haváčka.

„Na tomto sportovním táboře máme dvacet dětí ve věku od 6 do 12 let. Hlásí se nejen pokročilí, ale i úplní začátečníci a výuka je úspěšná. Od pondělí do pátku jsou vidět velké pokroky. V pondělí ještě děti škobrtají na bruslích a v pátek už jízdu zvládají všichni podle svých možností, někdo líp, někdo hůř, ale jedou všichni,“ říkají s radostí lektorky Petra Hanlová a Adéla Dutková.

Jeden den v týdnu na táboře je výletový a plánuje se vždy aktuálně podle počasí. Děti například absolvovaly výlet do Mladé Boleslavi, kde je jako překvapení čekala Syslí louka a výstava lega i s hernou.

Děti v týdnu absolvují nejen výuku na in line bruslích, ale je pro ně připraven i jiný pestrý program. Podle počasí si mohou užít vodní hry, kam patří vodní pistole či balónky anebo také zábavný pětiboj, který obnáší odnos vody v ešusu na zádech, přenášení vody brčkem z nádoby do nádoby, lžící děti přenáší vodu do úzké lahve apod. Na programu jsou i kvízy pořádané v klubovně na dopravním hřišti.

Na in line bruslích jezdí děti hlavně na hrázi, každý podle svého tempa a možností. A samozřejmě padají, ale vzhledem k tomu, že všichni jsou vybaveni chrániči a helmami, k žádným velkým úrazům nedochází.

„Program na každý den vymýšlíme většinou den předem a přizpůsobujeme jej hlavně s ohledem na děti, jak je která skupinka vyspělá, jaké mají aktuální potřeby a podle toho s nimi pracujeme,“ dodává Adéla Dutková. Děti jsou rozděleni do skupinek, ve kterých plní úkoly.

Pro děti jsou o prázdninách připraveny ještě dva výletové příměstské tábory, a i jeden sportovní.

„Kvůli koronaviru jsme letos tábory předělávali celkem asi třikrát, jednu dobu jsme si mysleli, že se tábory budou muset úplně zrušit. Z důvodu koronavirové situace bylo nutné pozměnit program některých výletových táborů a byl zrušen pobytový tábor Čtyřlístek. Ten jsme nahradili táborem příměstským na stejné čtyřlístkové téma,“ vysvětlují lektorky Adéla a Petra.

Na otázku, jak se dětem tábor líbí, zazní téměř jednohlasné: líbí se mi moc, takže cíl příměstských táborů je rozhodně splněn.