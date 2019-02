Mělník/ Letošní podzimní slavnost Mělnické vinobraní je v ohrožení. Na úterním zasedání místních zastupitelů padne verdit, zda bude omezeno, úplně zrušeno, nebo se ze středu města přemístí do jiné čtvrti.

Mělnické vinobraní - zábava na každém kroku. | Foto: Archiv

Historické centrum Mělníka totiž právě v tomto roce prochází revitalizací, která zahrnuje rekonstrukce kanalizace i povrchů silnic a chodníků. Na podzim tak budou některé ulice zavřené, protože v nich budou pracovat dělníci. Slavnosti se však nemohou konat ani v místech, která už budou mít revitalizaci za sebou. Podle místostarosty Zdeňka Koudelky na opravené povrchy nesmí těžká technika po dobu šesti měsíců.



Pokud by se letošní mělnické vinobraní mělo konat stejně jako v jiných letech v centru, muselo by se obejít například bez ulic Zámecké, Legionářů, Seifertovy, České, 5. května nebo bez části Palackého náměstí. Nedostaly by se tam kolotoče a omezení, na která by návštěvníci naráželi, by bylo moc.

Proto dnes musí jednadvacet zastupitelů rozhodnout, jaká bude podoba tradičních podzimních slavností. Mají před sebou tři možné verze řešení. Nechat vinobraní na shodném místě a smířit se s omezeními, úplně slavnosti zrušit, nebo pro ně najít jiné místo.



U třetí možnosti je ve hře například část města směrem od náměstí Karla IV. přes Pražskou ulici až ke hřišti na Polabí. Právě tam by mohla sídlit hlavní scéna, country scéně by patřily kurty, stánky by stály podél Pražské ulice a pouť by byla u domu dětí a mládeže na Polabí.



K úplnému zrušení tradičních slavností se přiklánějí zejména místní patrioti, podle kterých by letošní omezení po úspěšných vinobraních posledních let snížilo úroveň akce. Pokud by letos měly slavnosti přestávku, v příštím roce by se zaskvěly opět v plné parádě. Navíc by místní lidé mohli navštívit jiné akce, například Mělnický košt nebo Mělnické kulturní léto.



Úternízasedání, na kterém padne verdikt, začíná v zasedací síni radnice v 16 hodin.