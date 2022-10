Foto: Sté narozeniny oslavila tancem. Veltruské rodačce přišly popřát vrstevnice

Tato akce měla za cíl přivést děti do přírody a některým z nich třeba ukázat jejich budoucí koníček. Zachytat si ale může přijít každý, kdo si chce vyzkoušet rybaření. Rybu do pětačtyřiceti centimetrů si můžou rybáři odkoupit a odnést domů nebo pustit zpět do rybníka. Jakákoliv ryba nad 45 centimetrů se vždy pouští zpět bez zbytečné manipulace. Celoročně jsou hájeni úhoři v jakékoliv velikosti.

Od konce září mělničtí rybáři zahájili také pstruhovou sezónu. „Kdokoliv si může přijít zachytat ryby na rybník nad sádkami. Po dohodě můžeme i úplné nováčky naučit lovit ryby a ostříleni lovci mají šanci chytit si trofejní kousek," uvedli na svých facebookových stránkách.