Liběchovští se dočkali! Kostelíček bude patřit městu

Liběchov – Kostelíček v Liběchově konečně míří do rukou Liběchovákům.

Katolickou pohřební kapli nad Liběchovem takzvaný Kostelíček, doposud vlastnilo Národní muzeum. To ale před pár dny podepsalo se zdejším městským úřadem smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž základě by měl dotyčnou památku po letech vrtkavých jednání nakonec skutečně koupit ústřední zájemce, tedy město Liběchov. Potvrdila to i starosta města Vladimíra Zralíková. „Minulý týden nám byla doručena muzeem podepsaná smlouva o smlouvě budoucí, kterou město Liběchov podepsalo a odeslalo do Národního muzea už před měsícem,“ uvedla starostka.

Podpisu smlouvy předcházelo jednání starostky společně se senátorem Jiřím Voseckým a vedením Národního muzea. Na mimořádném jednání zastupitelstva v polovině června bylo schváleno podepsání smlouvy o smlouvě budoucí. „Současně byla převedena na účet Národního muzea záloha ve výši sto tisíc korun z celkové částky 420 tisíc, která zahrnuje budovu kostelíka a přilehlé pozemky v celkové rozloze 6 503 metrů čtverečních,“ vysvětlila Zralíková.

Před podpisem kupní smlouvy musí Národní muzeum Praha uzavřít dohodu o zániku kupní smlouvy s Pravoslavnou církevní obcí v Roudnici nad Labem. „Věřím, že všechna další jednání již proběhnou v co nejkratší možné době,“ dodala starostka Liběchova.

Kauza o koupi Kostelíčka církví se rozhořela letos v dubnu. Tehdy se ukázalo, že ji za zády místní radnice chce koupit právě pravoslavná církev. Nakonec se hlavní aktéři pod tlakem veřejnosti chvályhodně chytili za nos a věci se začaly obracet k lepšímu. Otec Miroslav tehdy odstoupil od smlouvy o koupi, kterou podepsal s Národním muzeem.

Podle starostky Liběchova šlo především o vstřícné jednání otce Miroslava. „Na základě sobotního jednání se zástupcem Pravoslavné církve v českých zemích otcem Miroslavem jsem mohla občanům sdělit, že otec Miroslav odstoupil od smlouvy o koupi našeho kostelíčka. Ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování za velice vstřícné a čestné jednání, kterého si osobně hluboce vážím“ sdělila v dubnu Zralíková.

Ve městě byl v roce 2015 založen spolek pro záchranu kostelíčka, který vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově. Zakladatelkami jsou lékařky Lucie Žáčková a Šárka Bínová. „Společně s dalšími dobrovolníky si klademe za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí,“ uvedla Žáčková. V současné době se zaměřuje i na pořádání různých charitativních kulturních akcí na podporu zdejších kulturních památek.

Historie Kostelíčka

Raně barokní kaple sv. Ducha a sv. Hrobu, místními zvaná Kostelíček, z dálky viditelná liběchovská dominanta, se rýsuje proti obzoru na ostrohu nad městem od roku 1654, kdy ji nechal vybudovat hrabě Hyacint Karel Villani z Pillonica, který zde nalezl i místo svého posledního spočinutí. Na začátku 19. století se liběchovské panství ocitlo v majetku úspěšného podnikatele Jakuba Veitha. Ten nechal ke kapli roku 1823 přistavět věž, jak ji známe dosud. Vzhledem k naprosté absenci vztahu k nebožtíkům musela být v 70. letech bohužel vyklizena hrobka s mumiemi rodiny Veithů, které byly nedůstojně umístěny do dvou neoznačených hrobů na místním hřbitově.



Kostelík zůstal volně přístupný a podle toho to v něm také vyhlíželo. Až na konci 90. let byl objekt díky občanské iniciativě pana Janáčka uklizen, uzavřen a od té doby je pečováno v rámci možností o jeho údržbu a konzervaci, včetně ochrany před zloději a vandaly. Město v poslední době nechalo zrestaurovat křížovou cestu.