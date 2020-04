„V Mělníku-Mlazicích, kde jsem prožila dětství a menší část dospělosti, jedna taková lékárna byla, ta mě okouzlila svoji typickou vůní. Od té doby jsem měla jasný cíl, stanu se lékárnicí, budu odbornicí na léky a budu pomáhat lidem,“ vypráví Bartáková.

Po dokončení mělnického gymnázia vystudovala Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Po studiu nastoupila do první soukromé lékárny v Mělníku, k Dr. Krpálkovi. Nyní pracuje v lékárně Centrum a v nově otevřené lékárně Medicentrum.

V rekonstruované budově Medicentra jsou kromě lékárny i ordinace lékařů. "Toto mezioborové spojení pod „jednou střechou“ se mi líbí, protože je výhodné pro naše pacienty, nás – lékárníky i lékaře. V obou lékárnách se po určité době střídáme," popisuje lékárnice.

Při vykonávání tohoto povolání je důležitý osobní kontakt s lidmi. "Vůbec by mě nenapadlo, že v současné těžké době "koronaviru“ mezi mě a klienta vstoupí stěna z plexiskla, roušky a respirátory, gumové rukavice a všudypřítomný odér dezinfekce. Ochranné pomůcky nám pro naše bezpečí hned na začátku opatřil náš šéf. Lékárníci totiž stejně jako ostatní zdravotníci, policisté, prodavači a některé další profese patří do ´první linie´," řekla Liběna Bartáková.

Zakrytá ústa přináší i komické situace

V této době ,,koronaviru“ chybí osobní kontakt nejenom jí, ale i klientům. "Někteří se snaží naši ochrannou stěnu překonat a táru – výdejní pult - obchází ze strany. V současnosti většině lidí lékaři posílají elektronické recepty na jejich mobilní telefony. Dříve jsme hlavně seniorům s těmito recepty v mobilech pomáhali, teď nemůžeme. Stává se tedy někdy, že kód receptu, který nám diktují z displeje, po jejich přečtení musíme i několikrát opravovat. Senioři, kteří byli zvyklí na papírové „recepty“, ani s mobily neumí příliš zacházet a doba výdeje léků se neúměrně protahuje. Díky povinnému zakrytí nosu a úst někdy vznikají až komické situace – pacienti nerozumí nám a někdy my jim. Například z požadavku jedné paní „Prosím vincentku – kartou“ – myšlen způsob placení, jí kolegyně přinesla vincentek plný kartón,“ vypráví s úsměvem lékárnice.

Práce lékárníka nespočívá v pouhém prodeji léků. Lékárník jako odborník kontroluje dávkování, duplicity, interakce vydávaných léčiv. Zahrnuje i práci psychologa, když se lidé svěřují se svými problémy, práci kurýra, když rozváží léky do domova seniorů či práci chemika při přípravě mastí a roztoků, prášků nebo čípků. Ač se to nezdá, mnohdy je to psychicky náročné.

„Domů přicházím unavená, ale nikdy bych neměnila. Už od promoce pracuji u stejného zaměstnavatele – Petr Krpálek se stal nejen mým „šéfem“, ale spolu se svou manželkou (také lékárnicí) jsme i přáteli. Navíc kolektiv lékárnic, farmaceutických asistentek i sanitárek je dlouhodobě stabilní a velmi dobře spolu vycházíme. Je potěšující se setkávat i s našimi stálými klienty, většina do lékárny chodí dlouhé roky, znám jejich zdravotní problémy, svěřují se i se svými privátními starostmi a radostmi. Práce v lékárně je můj život,“ dodává Bartáková.