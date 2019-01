Libiš - Libišské ženy získávaly zkušenosti při pořádání dětského dne, v současné době připravují tři dětské akce a dvě akce pro dospělé.

Libišské ženy coby Sestry v akci. | Foto: Archiv Libišských žen

Dámy, které jsou ve vsi známé jako Libišské ženy, se spolu scházejí už zhruba dvě desítky let. Za tu dobu se z nich stal dobře fungující kolektiv, který organizuje celkem pět zábavných akcí pro děti i dospělé.

Hlavou i krkem Libišských žen je Jana Holubová, o vedoucí funkci se přitom nijak nesnažila. „Libišské ženy vznikly v době, kdy jsem chodila ještě na střední školu. Byly to dámy, které se každý týden scházely v místní sokolovně, aby si společně zacvičily," připomněla historii spolku a dodala, že když se tehdejší instruktorka odstěhovala, přišla řada na ni. „Ostatní děvčata mě prostě nominovala," pokrčila rameny žena, která si kvůli tomu musela dodělat instruktorský kurz.

V průběhu času se Libišské ženy rozhodly, že by bylo dobré dělat něco pozitivního nejen pro sebe, ale také pro místní komunitu. A s tím přišel i nápad na pořádání dětského dne. „Založily jsme takovou pěknou tradici, nevím přesně, kolikátý ročník jsme loni pořádaly, ale patnáct už jich za sebou máme určitě," poznamenala Jana Holubová. Na fotbalovém hřišti se tak každý rok v červnu schází kolem dvou set dětí, na něž tam čekají zábavné úkoly a soutěže o ceny.

STEZKA ODVAHY

Další pravidelnou akcí, kterou Libišské ženy pořádají, je stezka odvahy v přírodní rezervaci Černínovsko. Nebo v jejím blízkém okolí. „Záleží na povětrnostních podmínkách a stavu bahna," vysvětlila Jana Holubová. „Chtěly jsme, aby si děti osahaly trochu jiné prostředí, než ve kterém se obvykle pohybují. Nechceme je vyděsit, k žádnému setkání s divou zvěří zatím nedošlo," doplnila se smíchem.

Do třetice všeho dobrého se libišské děti už několikátý rok po sobě mohou těšit také z karnevalu pořádaného v místní sokolovně. I ten je dílem čistě dámského spolku. „Libišské ženy však mají spoustu příznivců a pomocníků, zejména z řad našich rodin a přátel," připomněla Jana Holubová.

Kromě zábavných akcí pro nejmladší občany obce pořádají Libišské ženy také dvě akce pro své vrstevníky – Mikulášskou a karneval, který se poprvé konal loni.

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

Jeho nedílnou součástí je i vystoupení, které dámský spolek poctivě nacvičuje několik dlouhých týdnů.

„Začínaly jsme s ukázkou cvičení, například při oslavě výročí místní sokolovny. Teď už třetí rok vystupujeme pravidelně v rámci karnevalu. Zuzka Slavíková nám vymyslí choreografii, vždycky si říkáme, že je to nad naše síly, ale nakonec to pokaždé dopadne úžasně. Míváme velký úspěch," poznamenala žena, která si pořádání všech zmíněných akcí užívá. „Bývá to náročné, ale vždycky se domluvíme, pomůžeme si a díky tomu to skončí dobře," uzavřela.