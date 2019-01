Vodochody - Pět set lidí se včera dopoledne shromáždili před podnikovým letištěm Aero Vodochody, které společnost Penta Investments zamýšlí změnit na velké mezinárodní letiště.

Na kralupském Masarykově mostě visí transparent, vyzývající obyvatele k připojení k petici proti zřízení mezinárodního letiště ve Vodochodech. | Foto: Jiří Herain

Vadilo jim především, že jde o necitlivý záměr, neboť podnikové letiště je obklopené obcemi, které jsou od letiště mnohdy vzdálené jen stovky metrů.



Zpracovaná hluková studie pak uvádí hluk z provozu letadel vysoce přesahující normy a poškození zdraví občanů, dokonce tak vážné nemoce jako je infarkt.

Všichni přítomní jasně viděli, že letadla startují přímo nad jednu z největších chemiček v zemi a rafinérii ropy v Kralupech nad Vltavou.



Od expertů na místní chemickou výrobu se pak dozvěděli, že zejména zásobníky s plynem mohou v případě letecké katastrofy znamenat smrt statisíců lidí, neboť tlaková vlna může znamenat vymazaní severu Prahy a všeho dalšího v okruhu dvaceti kilometrů.



Riziko je přitom velké, neboť letiště je nevhodně umístěné v tažných trajektoriích havranů, kteří mají v kilometr vzdálené veltruské oboře už sto let chráněné zimoviště.



Právě kvůli kombinaci těžkého chemického průmyslu a extrémního výskytu havranů byly Kralupy nad Vltavou po léta vyhlášeny bezletovou zónou, stejně jako například prostory kolem chemičky v Livínově nebo kolem jaderného reaktoru v Řeži. Ten je přitom od letiště vzdálen zhruba dva kilometry!



Občané včera ve Vodochodech tleskali starostovi Postřižína Tomáši Bubeníčkovi, který připomněl výsledky referenda v jejich obci, kdy se proti letišti postavilo 96 procent občanů. Stejné to bylo i v dalších obcích, Chvatěruby 95 procent proti, Zlončice 99 procent, Bášť 96 procent.



V průběhu demonstracerovněž oznámila starostka nedalekých Máslovic Vladimíra Sýkorová výsledky pátečního referenda v jejich obci, 86 procent občanů řeklo jasné ne zamýšlenému letišti ve Vodochodech.



Včerejší demonstrace se zúčastnily malé děti s rodiči i senioři. Přišla tam dokonce i nejstarší obyvatelka regionu Vlasta Čížková z Panenských Břežan, která v příštím měsíci oslaví sté narozeniny.



Na otázku starosty Libora Holíka, co by vzkázala investorovi letiště, odpověděla: „To je něco strašného. Ani komunisti se nechovali takhle arogantně proti zájmům občanů. Ať jdou s letištěm do …“



Všichni přítomní pak měli možnost přesvědčit se, co to znamená, když vám letadlo letí sdedmdesát metrů nad hlavou.



Přesně tak, jak to bude v nejbližších obcích, pokud Penta Investments uskuteční svůj soukromý záměr se sto čtyřiceti pohyby letadel denně.

Lenka Procházková